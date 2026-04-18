Juventus, Locatelli rinnova fino al 2030: un sogno che continua

Manuel Locatelli ha ufficialmente esteso il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista, cresciuto nel mito bianconero, si dice orgoglioso e felice di proseguire la sua avventura con la maglia della sua squadra del cuore, assumendo un ruolo di sempre maggiore responsabilità.

La Juventus e Manuel Locatelli hanno ufficializzato il prolungamento del contratto del centrocampista fino al 30 giugno 2030. Il club bianconero ha comunicato la notizia con un comunicato stampa in cui si sottolinea la continuità, l'appartenenza e la responsabilità che caratterizzano il rapporto tra il giocatore e la società. Manuel Locatelli , nato nel 1998, proseguirà dunque il suo percorso con la maglia della Vecchia Signora per altri sei anni.

La sua avventura a Torino era iniziata nell'agosto 2021, quando il giocatore, visibilmente emozionato, aveva parlato del suo sogno d'infanzia di vestire la maglia bianconera, un sogno condiviso anche dalla sua famiglia. Da allora, Locatelli ha accumulato 224 presenze, siglando 9 gol e fornendo 17 assist, diventando un punto di riferimento sia sul campo che fuori, dimostrando una crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa juventina. Il suo legame con i colori bianconeri è profondo: tifoso da sempre, ora capitano, ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da realizzare e difendere, trasformando ogni allenamento e partita in un'opportunità per manifestare il suo attaccamento. Con questo rinnovo, Locatelli percepirà uno stipendio di circa 3,5 milioni di euro netti annui, con la possibilità di raggiungere i 4 milioni grazie a bonus legati al rendimento individuale e di squadra. Questo accordo è un riconoscimento del suo valore e del suo contributo, specialmente nelle ultime due stagioni, durante le quali è passato da un ruolo talvolta marginale a quello di capitano indiscusso, consolidato anche dal rigore decisivo segnato contro il Venezia, che ha garantito alla Juventus l'accesso alla Champions League. Damien Comolli, CEO della Juventus, ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo, definendolo un ulteriore passo per dare solidità e continuità al progetto sportivo del club. Ha ricordato le parole di Locatelli al suo arrivo nel 2021, sottolineando come il rinnovo rappresenti il naturale proseguimento della sua leadership in campo e del suo indomito spirito bianconero, in piena sintonia con i valori e le ambizioni della società. L'obiettivo, ha aggiunto Comolli, è rendere la squadra sempre più competitiva guardando al futuro. Locatelli stesso ha espresso la sua gioia attraverso un post sui social media, definendo il suo percorso un "sogno" e la Juventus la sua "maglia del cuore". Ha ringraziato la sua famiglia, gli amici, gli agenti, i compagni, i tifosi e l'intero club per la fiducia dimostrata e si è detto pronto a proseguire "insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti". Le parole "Fino alla fine" hanno concluso il suo messaggio, riecheggiando lo storico motto juventino. Al suo fianco, in questo momento importante, c'erano i suoi agenti Stefano Castelnovo e Edoardo Crnjar, e il legale Cesare Di Cintio, testimoni della formalizzazione di un legame che si preannuncia duraturo e proficuo per entrambe le parti. Il rinnovo di Locatelli non è solo un investimento sul presente, ma anche una chiara dichiarazione d'intenti per il futuro della Juventus, che punta a costruire una squadra solida e competitiva con giocatori che incarnano i valori e l'identità del club. La volontà di prolungare il contratto fino al 2030 evidenzia la fiducia che la dirigenza ripone nel centrocampista come elemento chiave per gli anni a venire, sia dal punto di vista tecnico che carismatico. La sua crescita è stata notevole da quando è arrivato, passando da giovane promessa a leader affermato, capace di prendersi responsabilità importanti nei momenti cruciali. La sua versatilità tattica, la sua visione di gioco e la sua grinta lo rendono un giocatore insostituibile per l'assetto bianconero. Il percorso di Locatelli a Torino è una storia di affermazione e maturazione, un esempio di come un sogno d'infanzia possa trasformarsi in una realtà concreta e duratura, alimentata da impegno, sacrificio e amore per la maglia. Il rinnovo fino al 2030 suggella un patto di reciproca fiducia e ambizione, proiettando la Juventus verso un futuro che Locatelli è destinato a contribuire a scrivere con le sue prestazioni e la sua leadership. L'impegno del club nel voler assicurarsi i suoi servigi per un periodo così esteso dimostra una chiara strategia a lungo termine, che vede nel centrocampista uno dei pilastri su cui costruire i successi futuri. La sua dedizione, unita al suo talento, lo rende un patrimonio prezioso per la squadra, capace di ispirare i compagni e galvanizzare i tifosi. La sua capacità di adattarsi alle diverse esigenze tattiche e di esprimersi ad alti livelli in ogni situazione lo rende un giocatore fondamentale, un vero e proprio motore del gioco juventino. Il rinnovo è un segnale forte al mercato e ai concorrenti, ma soprattutto una conferma della volontà della Juventus di valorizzare i propri talenti e di costruire un progetto vincente con solide fondamenta. Locatelli rappresenta l'identità juventina, l'equilibrio e la determinazione che il club vuole portare avanti per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi





CorSport / 🏆 41. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Locatelli Juventus Rinnovo Contratto Serie A Calciomercato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Locatelli Rinnova con la Juventus fino al 2030: Un Legame Indissolubile Colori BianconeriLa Juventus celebra il rinnovo di Manuel Locatelli fino al 2030, sottolineando la sua crescita come punto di riferimento in campo e fuori, e il suo profondo legame con i colori bianconeri. Il club evidenzia come il centrocampista incarni i valori e le ambizioni del progetto sportivo.

Read more »

Ufficiale: Locatelli ha firmato fino al 2030 con la JuventusNews di Calciomercato e notizie live 24h su 24. Trasferimenti ufficiali, trattative in corso e indiscrezioni esclusive dal mondo del calcio.

Read more »

Locatelli Rinnova con la Juventus fino al 2030: Un Pilastro per il FuturoManuel Locatelli ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2030, consolidando il suo ruolo di leader e centrocampista chiave per il club. Il nuovo accordo prevede un aumento salariale e riflette la sua crescita eccezionale e l'importanza strategica per la squadra. La mossa apre la strada a nuove decisioni di mercato riguardanti altri centrocampisti.

Read more »

Juve, ufficiale il rinnovo di Locatelli fino al 2030. VideoJuventus, ufficiale il rinnovo di Locatelli fino al 2030

Read more »

Locatelli rinnova con la Juventus fino al 2030: la gioia del centrocampistaManuel Locatelli ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista ha espresso la sua immensa gioia e orgoglio sui social media, definendo la maglia bianconera come la sua "maglia del cuore" fin da bambino e sottolineando l'importanza della fascia da capitano. Ringraziamenti a famiglia, amici, agenti, compagni, tifosi e club per la fiducia dimostrata.

Read more »

Locatelli Rinnova con la Juventus fino al 2030: Un Legame Indissolubile Scritto nel Cuore BianconeroManuel Locatelli estende il suo contratto con la Juventus fino al 2030, sigillando un legame basato su passione, orgoglio e responsabilità. Il centrocampista si dichiara sognatore della Vecchia Signora fin da bambino, promettendo di rimanere 'insieme fino alla fine'. Questo rinnovo strategico rafforza la leadership e la competitività del club bianconero.

Read more »