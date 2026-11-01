Juventus-Napoli 2-0: le pagelle e i dettagli della vittoria

Analisi delle pagelle dopo Juventus-Napoli 2-0. Alajbegovic magico, Vicario provvidenziale. La squadra di Spalletti vince e sale al settimo posto.

La Juventus ha sconfitto il Napoli con un risultato di due a zero in una sfida che ha visto confrontarsi due ex allenatori, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. La vittoria permette alla squadra bianconera di salire al settimo posto in classifica con diciassette punti, ottenendo tre punti di vantaggio rispetto al Napoli, che resta fermo a quattordici punti.

Vicario e la difesa bianconera

Il portiere della Juventus ha avuto un ruolo fondamentale nella partita, iniziando con una parata super sui primi minuti contro Lucca. Nel corso dell'incontro si è dimostrato un vero comandante tra i pali, effettuando diverse uscite provvidenziali e dando indicazioni ai compagni di difesa. Deve spesso coprire il lato lasciato libero da Lang, che talvolta riesce a metterlo in difficoltà, ma alla fine tiene botta senza mollare la presa.

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La sua prestazione è stata buona nella prima frazione di gioco, dove non ha lasciato spazio a occasioni pericolose dalla sua parte. Nella seconda frazione ha commesso qualche imprecisione di troppo e ha ricevuto un cartellino giallo al settantaduesimo minuto. Conduce bene la difesa dopo la paura iniziale iniziale e non corre grandi rischi al centro.

Alajbegovic e la manovra offensiva

Alajbegovic è stato definito magico con un voto di sette e mezzo. Si è visto poco davanti ma ci stava, dimostrando una buona prestazione in una frazione di gioco. Non lascia spazio a occasioni pericolose dalla sua parte, anche se nella seconda frazione ha avuto qualche imprecisione. La sua presenza è stata cruciale per mantenere l'equilibrio tattico.

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Kolo Muani, invece, ha avuto una prestazione confusa con un voto di cinque. In una prima frazione tocca tanti palloni ma non ha lo spunto decisivo negli ultimi venti metri. È meglio nei secondi quarantacinque minuti dove prova a velocizzare un po' di più la manovra. Cerca spesso il duetto con Alajbegovic, riesce a far salire la squadra e a provare almeno a dare un po' di respiro alla manovra d'attacco.

Spalletti e il tecnico del Napoli

Luciano Spalletti ha gestito la partita nonostante qualche divergenza interna alla squadra. La squadra, nonostante le tensioni, è con lui. Finalmente ha mostrato una prestazione di carattere. La risolve con i cambi, come deve fare un tecnico vero come lui. Ora però serviranno conferme perché quello che manca a questa Juve è la continuità di rendimento.

Anguissa è stato un punto fermo per il Napoli nei primi minuti, con un fallaccio che solo per miracolo non gli costa un cartellino. Ci sono state alcune amnesie sul centrocampista partenopeo nei primi venti minuti, ma in generale poi l'olandese riesce a tenere botta, soprattutto in fase d'interdizione. Si ritrova spesso a giocare tra le linee, da trequartista per offrire palle invitanti ai due attaccanti, ma in realtà non riesce ad essere così incisivo come dovrebbe. È costretto a uscire all'intervallo per un problema all'adduttore.

Dettagli della vittoria e impatto in classifica

La partita è stata decisa da momenti di individualità e da una grande prestazione difensiva. La squadra di Spalletti ha vinto la sfida degli ex contro Allegri. La vittoria è importante per la classifica, ma la squadra deve migliorare la continuità. I dettagli tattici hanno mostrato come la Juventus abbia saputo sfruttare gli spazi lasciati dal Napoli in alcuni momenti chiave.

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La gestione dei tempi di gioco è stata importante per entrambi i tecnici. Le sostituzioni hanno cambiato l'equilibrio del match. La vittoria della Juventus è stata costruita con pazienza e efficienza difensiva. Il Napoli ha faticato a trovare la via del gol e a creare occasioni chiare. La differenza di punti ora è di tre, un margine che la squadra partenopea cerca di recuperare nelle prossime sfide.