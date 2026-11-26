La Juventus remonta l'Omonia 4-1 con gol di Cambiaso, Ekhator, Conceicao e Boga, avvicinandosi agli ottavi di finale di Europa League. Analisi della partita.

La Juventus ha conquistato una vittoria fondamentale per 4-1 contro l'Omonia, segnando un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale dell' Europa League. I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, sono riusciti a ribaltare uno svantaggio iniziale, dimostrando una resilienza tattica che li sta portando sempre più vicini all'obiettivo di superare la fase a gironi. Con questo risultato, il secondo posto nel super girone diventa una realtà sempre più concreta per la squadra torinese.

La rimonta dei bianconeri

I gol della rimonta sono stati realizzati da Cambiaso, Ekhator, Conceicao e Boga, in una prestazione che ha mostrato la capacità di reazione della squadra. La partita è iniziata con momenti di confusione, inclusa l'uscita a vuoto del portiere Neto e un vantaggio iniziale dell'Omonia, ma la Juventus ha saputa gestire la pressione e cambiare marcia. La squadra ha poi dilagato, mostrando un attaccamento collettivo che ha sopraffatto gli avversari ciprioti.

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Tattica e prestazioni individuali

Luciano Spalletti ha adattato la formazione per bilanciare il 3-4-3, inserendo tre centrali e due esterni, ma la squadra ha comunque mostrato una versatilità difensiva e offensiva notevole. Anche Neto, tornato tra i pali dopo 3.480 giorni, ha commesso un errore su un calcio d'angolo, ma ha poi mostrato la sua esperienza. Gli attaccanti come Conceicao e Boga hanno sfruttato le occasioni, con il primo che torna alla vittoria dopo una lussazione alla spalla e il secondo che ha siglato una rete decisiva.

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Impatto sul girone e prospettive

Con questo successo, la Juventus si avvicina alla qualificazione diretta agli ottavi di finale, riducendo il divario con le squadre in cima al girone. La vittoria contro l'Omonia permette ai bianconeri di mantenere alta la pressione sulle concorrenti, con il secondo posto che diventa una possibilità tangibile. I giocatori hanno mostrato una determinazione che ha sorpreso anche gli osservatori più scettici, confermando la loro ambizione di vincere il torneo.

Prossime sfide e lineup

La prossima sfida per la Juventus sarà contro il Como, terzo nella classifica Champions, ma soprattutto quinto a cinque punti, una gara che potrebbe determinare la posizione finale nel girone. Luciano Spalletti ha escluso dalla lineup iniziale diversi habitue come Bremer, McKennie, Koop, Kolo Muani e Woltemade, lasciando intendere che le prossime partite saranno decisive. La squadra torinese sembra pronta a dare il massimo per confermare il suo percorso positivo e raggiungere l'obiettivo di accedere agli ottavi di finale.