La Juventus valuta la cessione di Lois Openda per 40,6 milioni di euro, alla ricerca di un nuovo rinforzo offensivo. Nel frattempo, Simone Pafundi diventa il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana, scrivendo un capitolo memorabile.

La Juventus si prepara a una rivoluzione offensiva in vista della prossima stagione, con la dirigenza di corso Galileo Ferraris pronta ad ascoltare proposte per Lois Openda . L'attaccante belga, acquistato in estate dal Lipsia per la considerevole cifra di 40,6 milioni di euro, non ha finora convinto pienamente, soprattutto considerando il suo scarso impiego sotto la guida di Luciano Spalletti.

La società bianconera è quindi disposta a valutare la cessione del calciatore nato a Liegi, liberando un posto nel reparto avanzato che potrebbe essere riempito da nuovi innesti. Diverse le ipotesi circolanti per rinforzare l'attacco a disposizione di Spalletti, con la Juventus che sembra intenzionata a rifarsi il look in questa zona del campo. Nel frattempo, un giovane talento azzurro ha scritto una pagina di storia nel calcio italiano. Simone Pafundi è diventato il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana, debuttando il 16 novembre 2022 contro l'Albania all'età di 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Questo traguardo lo pone al terzo posto assoluto dietro a Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910), superando nomi illustri come Buffon (esordito a 17 anni), Maldini (19) e Bergomi (18). Un momento significativo che segna l'inizio di una potenziale grande carriera per il giovane attaccante, il cui nome potrebbe presto risuonare con forza negli ambienti calcistici. Un altro record che emerge dal panorama calcistico riguarda il numero di gol. Sebbene venga spontaneo pensare a Cristiano Ronaldo, il primato assoluto di marcature appartiene a Miroslav Klose, un attaccante dalla carriera straordinaria e prolifico in zona gol. Il sito Calciomercato.it, prodotto di punta di Web 365 Srl, una new media company specializzata nel settore calcistico-sportivo, continua a monitorare da vicino queste dinamiche di mercato e le imprese dei talenti emergenti. Il gruppo, da sempre attento alle innovazioni tecnologiche come interattività, Web 2.0, streaming audio/video e podcasting, offre un'ampia copertura del mondo del calcio





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