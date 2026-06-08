Juventus, pressing per Martínez e Kessié: Spalletti aspetta rinforzi per la Champions

La Juventus punta forte su Emiliano Martínez per il portiere e Franck Kessié per il centrocampo. Il club tratta con l'entourage dell'argentino e con l'ivoriano in scadenza, mentre per l'attacco c'è un obiettivo norvegese. Tutti i dettagli sul mercato bianconero.

La Juventus sta lavorando attivamente per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di tornare a competere ad alti livelli e riconquistare la qualificazione alla UEFA Champions League .

Tra i nomi più caldi figura l'estremo difensore argentino Emiliano Martínez, attualmente in forza all'Aston Villa. La dirigenza bianconera ha avuto contatti con l'entourage del portiere per valutarne l'acquisto, con un investimento complessivo che potrebbe attestarsi intorno ai 10 milioni di euro per il cartellino. L'ingaggio del giocatore rappresenta però una variabile importante, poiché Martínez percepisce circa 7 milioni di euro netti a stagione a Birmingham.

Damien Comolli, consulente di mercato della Juventus, intende aumentare l'offerta sia al club inglese che allo stesso giocatore, considerando l'argentino il principale obiettivo per il ruolo. Tuttavia, non è scontato che l'affare si chiuda a quelle cifre. La concorrenza dell'Inter, che ha virato su Ivan Provedel come secondo di Josip Martínez, è ormai assente, il che lascia spazio a un possibile approccio diretto della Juventus.

Il tecnico Luciano Spalletti, inizialmente interessato ad Alisson, ha indicato la preferenza per Martínez, sperando di essere accontentato. Per il centrocampo, il nome più convicente è quello di Franck Kessié, ivoriano in scadenza di contratto con l'Al Ahli. La situazione contrattuale del giocatore offre la possibilità di acquisirlo senza pagare il cartellino, ma le richieste economiche di Kessié potrebbero essere elevate, visto che guadagnava 14 milioni di euro netti annuni in Arabia Saudita.

La Juventus è pronta a fare la mossa e ha già proposto un contratto triennale. L'operazione potrebbe concretizzarsi nella prossima settimana, a patto che le parti trovino un accordo sull'ingaggio. Spalletti ha chiesto giocatori d'esperienza e qualità, e Kessié rispecchia perfettamente questo profilo. Sul fronte offensivo, oltre a Kolo Muani, la Juventus mantiene viva l'opzione riguardante un attaccante norvegese, attualmente impegnato con la Nazionale nel Mondiale in Nord America.

L'intesa con il giocatore sarebbe già stata raggiunta e ci sarebbe stato un primo contatto con l'allenatore, che ne apprezza le caratteristiche. Resta da definire l'accordo con l'Atletico Madrid, club proprietario del cartellino. Oltre a questo, i Colchoneros hanno anche la possibilità di riscattare Nico González, operazione che potrebbe influire sulle dinamiche di mercato.

La società bianconera, guidata da figure come l'avvocato Afeltra, sta valutando attentamente le mosse per rispettare i parametri finanziari, dopo che la decisione di patteggiare in questioni legate al bilancio è stata criticata. L'obiettivo è allestire una squadra competitiva che possa cancellare la deludente stagione conclusa senza la Champions League. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli arrivi di Martínez, Kessié e dell'attaccante norvegese, con Spalletti che attende segnali concreti per costruire un ciclo vincente





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