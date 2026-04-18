Juventus protagonista in un turno di campionato favorevole: Inter verso lo Scudetto, mercato e prospettive future

La Juventus ottiene un vantaggio significativo in classifica grazie ai risultati delle rivali dirette, mentre l'Inter è sempre più vicina alla vittoria dello Scudetto. Approfondimenti sul calciomercato, con Alisson come obiettivo della Juventus e possibili innesti in difesa, oltre a notizie sul futuro di giovani talenti e allenatori. Le performance di Roma e Atalanta si equivalgono, rallentando la loro corsa, mentre la Serie B si prepara alla 35ª giornata. Notizie anche per la Nazionale Femminile.

La Juventus si trova in una posizione di vantaggio in questo turno di campionato, approfittando dei passi falsi delle dirette concorrenti per un posto in Champions League. Questo scenario favorisce una potenziale fuga di Spalletti, che potrebbe consolidare il suo posizionamento in classifica.

Nel frattempo, Roma e Atalanta si sono annullate a vicenda con un pareggio per 1-1 all'Olimpico, un risultato che rallenta la progressione di entrambe le squadre.

L'Inter, invece, sembra inarrestabile verso la vittoria dello Scudetto, un traguardo che potrebbe essere aritmeticamente raggiunto già nella prossima giornata, grazie a una serie di incastri favorevoli, come sottolineato da Ravezzani che individua un motivo ben preciso per questo successo imminente.

Le dinamiche di mercato non si fermano: in casa Juventus, Alisson emerge come obiettivo primario per la porta, mentre in difesa si valuta il ritorno di Kim e, in caso di cessione di Cambiaso, si profila l'opzione Spinazzola. In attesa di rinforzi in attacco, con Vlahovic confermato, si esplorano anche profili come Lewandowski e Núñez.

Gianluca Di Marzio offre approfondimenti sul futuro di Bastoni, ipotizzando l'interesse del Barcellona e identificando Muharemovic e Solet come possibili sostituti per l'Inter.

La concretezza di Cuesta a Parma viene elogiata come un piccolo capolavoro, soprattutto considerando le sue prestazioni in trasferta.

Sulla panchina della Fiorentina, il futuro di Vanoli dipenderà dalla convinzione della società nel puntare su di lui.

Le pagelle di Roma-Atalanta evidenziano prestazioni come quella di Hermoso, che sembrava un attaccante, e la reattività di Carnesecchi tra i pali.

La Serie B vede prepararsi la 35ª giornata con le convocazioni per Samp-Monza ed Empoli-Virtus Entella.

Il giovane Gallo esprime la sua priorità per il futuro, che rimane il Vicenza, dimostrando attaccamento alla maglia.

Sul fronte femminile, l'Italia non va oltre lo 0-0 contro la Danimarca, rimanendo a tre punti dalla vetta del girone.

Infine, viene segnalata la disponibilità di un podcast curato da un gruppo di editori di rilievo internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com, per informazioni pubblicitarie relative a info.system24@ilsole24ore.com.

Gianni Greco, commentando il ritorno di Totti, suggerisce un ruolo simile a quello di Ranieri per l'ex capitano giallorosso, evidenziando la sua profonda conoscenza dell'ambiente e la sua capacità di trasmettere valori.

Il pensiero va anche alla crescita dei giovani talenti come Sebastiano e Pio Esposito, il cui agente esprime grande soddisfazione nel vederli affermarsi





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juventus Inter Scudetto Calciomercato Serie A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Inter-Cagliari: i nerazzurri cercano il +12 sul Napoli per consolidare la fuga scudettoL'Inter capolista affronta il Cagliari in casa per aprire la 33ª giornata di Serie A. Una vittoria permetterebbe ai nerazzurri di allungare sul Napoli e avvicinarsi ulteriormente alla conquista dello scudetto.

Read more »

Inter-Cagliari: Chivu punta allo Scudetto, Pisacane cerca salvezza a San SiroLa capolista Inter ospita il Cagliari di Pisacane a San Siro. Nerazzurri a caccia di punti scudetto, rossoblù alla ricerca di una salvezza fondamentale. Sfida inedita tra i fratelli Esposito.

Read more »

L'Inter si cuce un altro pezzo di scudetto: superato anche il Cagliari, finisce 3-0L'Inter si cuce un altro pezzo di scudetto, liquida il Cagliari a inizio secondo tempo e aspetta la risposta del Napoli, forte di un +12 in classifica che fa impressione. Non ha dovuto nemmeno strafar

Read more »

Inter-Cagliari 3-0, nerazzurri a +12 sul Napoli e scudetto più vicinoI nerazzurri superano anche i sardi in casa: il titolo dista ora soltanto 7 punti

Read more »

Inter a un passo dallo scudetto: ecco tutte le combinazioni per la matematica certezzaL'Inter è vicinissima a conquistare il suo 21esimo scudetto. La matematica certezza potrebbe arrivare nelle prossime giornate, a seconda dei risultati delle ultime cinque partite e di quelli del Napoli. Diverse le combinazioni che potrebbero sancire il trionfo nerazzurro già prima della fine del campionato.

Read more »

Inter, una vittoria che profuma di scudetto: la mentalità vincente porta la ChampionsL'Inter consolida il suo primato in Serie A con una vittoria convincente, avvicinandosi ulteriormente allo scudetto. La squadra dimostra maturità e consapevolezza, dopo aver già assicurato la qualificazione alla Champions League. Analisi sulla stagione, sulla mentalità vincente e sulle prospettive future.

Read more »