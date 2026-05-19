Juventus readies for Champions League survival battle amid financial uncertainties, focuses on young star Kenan Yildiz

The eyes of Italian football are now on the Turin derby, where Juventus' hopes for Champions League survival could come down to the performance of their young star, Kenan Yildiz. Despite his knee injury limiting his contributions to the team this season, the future looks bright for the Turkish playmaker, with his contract renewal as a clear sign of the club's strong commitment to his development.

Toccatemi tutto, ma non il mio... Kenan Yildiz . Con la Champions League ormai quasi sfumata definitivamente, la Juve ntus sembra traballare in ogni sua componente e, all’interno della rosa che domenica sera si aggrapperà in casa del Torino all’ultimo briciolo di speranza di qualificazione, nessuno può dirsi al sicuro da un potenziale sacrificio societario sull’altare della sostenibilità economica.

Con 55-60 milioni di euro di mancati ricavi che separano la partecipazione in Europa League da quella nella competizione ‘superiore’, la Signora nei prossimi mesi ascolterebbe offerte per tutti i calciatori di Luciano Spalletti, a patto che siano economicamente valide. L’unica eccezione ha un numero dieci sulla maglia e da quando la indossa è stato incoronato come volto del futuro bianconero.

Nell’estate del 2024 il talento turco aveva soltanto 19 anni e quell’investitura è collegata direttamente all’alone di intoccabilità che la proprietà mantiene attorno a Yildiz





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