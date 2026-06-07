Juventus, verso il via libera per Sorloth: accordo economico con il giocatore, trattativa con l'Atlético Madrid

La Juventus è vicina a chiudere per il centravanti norvegese Erling Haaland? No, per il centravanti norvegese Alexander Sørloth. La società ha raggiunto l'intesa con il giocatore su un contratto da 4 milioni netti annui, mentre con l'Atlético Madrid si discute su una cifra tra 25 e 30 milioni. Parallelamente, i bianconeri potrebbero anche chiudere per l'argentino Nico González.

Il centravanti norvegese classe 1995 è ad un passo dal trasferimento alla Juventus . Salvo colpi di scena, sarà lui il prescelto per raccogliere l'eredità dell'argentino che ha scelto di lasciare i bianconeri a parametro zero dopo mesi di trattative infruttuose per il rinnovo.

Nelle scorse ore i dirigenti juventini hanno raggiunto un'intesa di base con l'entourage del giocatore, che percepirebbe uno stipendio netto di 4 milioni di euro annui. Restano da definire alcuni dettagli con l'Atlético Madrid, club proprietario del cartellino, che comunque ha già dato il via libera alla cessione. Le parti stanno valutando una proposta complessiva di 25-30 milioni di euro tra fisso e bonus.

L'argentino ha convinto, ma l'Atlético non ha esercitato il diritto di riscatto al termine del prestito, con l'intenzione di rinegoziare i termini con la Juventus. Due trattative formalmente separate ma, vista la somiglianza delle cifre in ballo, possono essere considerate sullo stesso piano di discussione. Già nelle prossime ore sono attese novità in entrambe le direzioni, con l'arrivo del nuovo centravanti che potrebbe essere ufficializzato dal tecnico Spalletti





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