Juventus, Vicario o Meret? Il rebus portiere si infiamma

La Juventus cerca un portiere per la prossima stagione. Guglielmo Vicario è il sogno, ma le richieste del Tottenham sono alte. L'alternativa è Alex Meret, che Spalletti conosce bene. Il Napoli segue la situazione e potrebbe crearsi un effetto domino.

Guglielmo Vicario resta uno degli obiettivi principali della Juventus per la porta. Il Napoli continua a seguire la situazione interessato ma prima deve definire la questione portieri.

Se le richieste del Tottenham dovessero essere considerate troppo alte dai bianconeri, l'alternativa potrebbe diventare Alex Meret, portiere proprio del Napoli, che Spalletti conosce bene resta il profilo preferito dai bianconeri, che monitorano la situazione in attesa di capire quali margini possano aprirsi sul mercato. Su Vicario c'è anche ilosserva con interesse l'evolversi dello scenario, ma il club azzurro è prima chiamato a definire il futuro dei propri portieri e a valutare eventuali uscite prima di poter affondare il colpo.

E proprio con il Napoli potrebbe aprirsi un vero effetto domino per quanto riguarda la situazione in porta. Qualora la Juventus dovesse ritenere troppo elevata la valutazione fatta dal Tottenham per Vicario, potrebbe decidere di virare su altre soluzioni. Tra queste c'è Alex Meret, che Spalletti ha allenato a Napoli nella stagione dello scudetto.

Al momento non ci sono stati contatti tra i due club, ma se la Juve decidesse di andare su Meret, il Napoli potrebbe valutare l'offerta, considerando che il contratto del portiere scade nel 2025. La Juventus è alla ricerca di un portiere di livello dopo l'addio di Szczesny previsto a fine stagione, e il nome di Vicario è in cima alla lista.

Tuttavia, le richieste del Tottenham, che lo ha acquistato dall'Empoli per circa 20 milioni di euro, potrebbero superare i 30 milioni, cifra che la Juventus non è disposta a spendere per un portiere. Ecco perché Meret diventa un'opzione concreta. Luciano Spalletti conosce bene Meret, avendolo avuto in rosa durante la vittoria dello scudetto con il Napoli. Il tecnico toscano apprezza le qualità del portiere, sia nelle uscite che tra i pali.

Inoltre, il Napoli è aperto a valutare la sua partenza, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta congrua. Il futuro di Meret è incerto anche per la concorrenza di Gollini e per l'eventuale arrivo di un nuovo portiere. Il ds Giuntoli, ex Napoli, sta lavorando per trovare la soluzione migliore per la Juventus. Oltre a Vicario e Meret, i bianconeri monitorano anche altri profili come Di Gregorio del Monza e Carnesecchi dell'Atalanta, ma le priorità sembrano essere i due ex azzurri.

Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per la porta juventina. La situazione è in evoluzione: il Tottenham non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per Vicario, ma la Juventus potrebbe muoversi a breve. Nel frattempo, il Napoli valuta le sue opzioni, con il possibile arrivo di un nuovo portiere (si parla di Svilar della Roma o di un ritorno di Ospina). L'effetto domino potrebbe coinvolgere anche altri club, come l'Inter e il Milan, che cercano portieri.

La Juventus vuole risolvere la questione entro l'inizio del ritiro estivo. Meret è un profilo che garantisce esperienza in Serie A e conoscenza dell'ambiente, ma Vicario rappresenta un investimento più giovane e con potenziale di crescita. La decisione verrà presa nelle prossime settimane, dopo aver valutato le richieste del Tottenham e le disponibilità del Napoli. I tifosi bianconeri attendono novità, mentre la dirigenza lavora per rinforzare la rosa.

La porta è un reparto chiave, e la Juventus non vuole sbagliare. Il mercato è ancora lungo, ma i primi movimenti potrebbero arrivare a breve. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a strappare Vicario o se si accontenterà di Meret, magari a un costo minore. Nel frattempo, il Tottenham aspetta, il Napoli valuta e Spalletti osserva.

La sessione di calciomercato si preannuncia ricca di colpi di scena. La Juventus ha già definito l'acquisto di alcuni giocatori, ma il reparto portieri resta il nodo da sciogliere. Vicario sembra il sogno, Meret la soluzione più concreta. La decisione finale dipenderà anche dalle uscite: se la Juventus riuscisse a cedere Szczesny a un buon prezzo, potrebbe investire di più sul portiere.

In caso contrario, potrebbe optare per una soluzione più economica come Meret. Il Napoli, dal canto suo, non ha fretta di vendere, ma se arrivasse un'offerta importante potrebbe cedere il portiere. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro della porta bianconera. I tifosi sperano in un nome di grido, ma la società valuta attentamente ogni opzione.

Il calciomercato è imprevedibile, e nulla è scontato. Una cosa è certa: la Juventus cambierà portiere la prossima stagione, e molto probabilmente sarà uno tra Vicario e Meret. La sfida è aperta, e il vincitore potrebbe essere chi saprà offrire le migliori garanzie tecniche ed economiche





SkySport / 🏆 33. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juventus Napoli Vicario Meret Portiere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uno tra Milinkovic-Savic e Meret può partire: il Napoli continua a seguire VicarioIl Napoli potrebbe cambiare nuovamente in porta.

Read more »

Juventus, Gudmundsson torna d'attualità: è l'alternativa low cost a Brahim DiazTra le opzioni che la Juventus sta valutando per rinforzare il reparto offensivo c'è anche Albert Gudmundsson.

Read more »

Vicario vuole tornare in Italia. La Juventus prepara l'offerta, dipende dal TottenhamDa Alisson al Dibu Martinez, finendo a Guglielmo Vicario.

Read more »

Kourouma Kourouma, la Juventus su Moriba Kourouma: i dettagli dell'operazioneLa Juventus potrebbe puntare su Moriba Kourouma Kourouma, centrocampista del Celta Vigo, per rinforzare il centrocampo. Il giocatore, paragonato a Yayà Touré, ha un contratto fino al 2029 e una valutazione di circa 25 milioni. Intanto, la prossima stagione potrebbe vedere le partenze di Thuram o Koopmeiners, mentre Locatelli e McKennie potrebbero non bastare. Arthur e Douglas Luiz torneranno alla base per essere valutati da Spalletti. intanto, Simone Pafundi è diventato il più giovane esordiente della Nazionale italiana a 16 anni e 8 mesi.

Read more »