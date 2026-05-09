Juventus vince al Via del Mare: Vlahovic tra record e tre punti d'oro

La Juventus supera il Lecce grazie a un gol lampo di Vlahovic, conquistando una vittoria fondamentale che la porta al terzo posto in classifica e in zona Champions.

La Juventus torna a sorridere in una trasferta complicata al Via del Mare, dove il Lecce ha provato a opporre resistenza ma è stato travolto dalla potenza di un Dusan Vlahovic in stato di grazia.

La partita si è accesa letteralmente dopo dodici secondi, un tempo infinitesimale in cui il serbo ha riscritto i libri di storia del club, segnando il gol più veloce di sempre con una giocata di pura classe: controllo vellutato e una conclusione di forza inaudita che ha mandato al bar Tiago Gabriel. Questo risultato non rappresenta solo una vittoria per tre punti, ma una vera e propria boccata d'ossigeno per la squadra bianconera, che con questo successo riesce a scavalcare il Milan e a posizionarsi momentaneamente al terzo posto in classifica, rientrando pienamente nella corsa per la zona Champions League.

Analizzando le prestazioni individuali, emerge un quadro variegato. Vlahovic è stato il protagonista assoluto, dimostrando di essere la soluzione definitiva ai problemi realizzativi della squadra, nonostante qualche episodio di egoismo e un paio di occasioni sprecate. Al contrario, il centrocampo ha vissuto momenti di altalena. Koopmeiners è stato oggetto di diverse variazioni tattiche, passando dal ruolo di trequartista a quello di mezzala per tentare di spezzare il possesso palla avversario, ma non è riuscito a trovare la sua dimensione ideale.

Questo ha portato a un acceso confronto con l'allenatore Spalletti, il quale non ha nascosto il proprio disappunto per alcune scelte poco coraggiose e una mancanza di personalità in campo, arrivando a rimproverare apertamente il giocatore per alcune imprecisioni che hanno fatto infuriare il tecnico. Il reparto difensivo ha mostrato due volti differenti.

Da un lato, l'intervento decisivo su Cheddira nei minuti iniziali ha evitato che il Lecce potesse ribaltare l'inerzia del match, garantendo un clean sheet fondamentale per la fiducia del gruppo. I terzini hanno svolto un lavoro di contenimento efficace, con anticipi puntuali e una buona gestione della velocità degli esterni avversari, sebbene qualche imprecisione nei passaggi sia emersa durante la gestione della palla.

Dall'altro lato, alcuni centrali hanno faticato, venendo sorpresi a freddo o mostrando difficoltà nella lettura delle manovre offensive del Lecce, specialmente nella fase di copertura. Particolarmente preoccupante è la notizia di un possibile problema muscolare che potrebbe interessare uno dei titolari, un fattore di rischio che Spalletti dovrà gestire con cura nelle prossime giornate.

In conclusione, la Juventus ha giocato una partita di sacrificio, scherzando a tratti col fuoco a causa di una mancanza di cinismo che ha fatto soffrire i tifosi fino al fischio finale. Tuttavia, la capacità di gestire i momenti critici e l'ispirazione di singoli episodi hanno permesso di portare a casa il risultato. La squadra ha dimostrato di poter soffrire ma anche di saper colpire nei momenti giusti.

Ora l'obiettivo è mantenere questa costanza, raccogliendo i frutti di quanto seminato finora per consolidare la posizione in classifica e puntare ai vertici della Serie A. La vittoria al Via del Mare segna un punto di svolta psicologico, cancellando i blackout precedenti e restituendo sicurezza a un gruppo che, nonostante le tensioni interne e le difficoltà tattiche, ha trovato la strada della vittoria grazie a un leader offensivo capace di fare la differenza in ogni istante





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