Juventus, vittoria fondamentale in ottica Champions: battuto il Bologna 1-0

La Juventus supera il Bologna con una rete di David, consolidando il quarto posto in classifica e avvicinandosi alla qualificazione in Champions League. Una partita segnata da un'ottima prova difensiva dei bianconeri e momenti di grande intensità.

La Juventus si presenta all'appuntamento con il Bologna con una straordinaria opportunità di consolidare il proprio cammino verso il quarto posto in classifica. La vittoria nel posticipo domenicale contro gli emiliani rappresenterebbe uno scatto decisivo, con la squadra di Spalletti che ha beneficiato dei risultati non ottimali delle dirette concorrenti. Il Como è uscito sconfitto contro il Sassuolo, mentre Roma e Atalanta hanno pareggiato, offrendo alla Vecchia Signora una chance irripetibile per blindare la qualificazione alla Champions League .

I bianconeri arrivano a questa sfida con un impatto psicologico positivo notevole, testimoniato dalle ultime due vittorie consecutive. Il dato più eclatante è la solidità difensiva, con una sola rete subita nelle ultime cinque partite, un segnale di grande compattezza e organizzazione. La conferma in settimana della fiducia a mister Spalletti, così come quella a capitan Locatelli, reduce da dichiarazioni di gratitudine verso il tecnico, rafforza ulteriormente il clima di unità e determinazione all'interno dello spogliatoio.

Il tecnico toscano ha cercato di smorzare gli entusiasmi eccessivi, invitando alla calma e alla concentrazione sul presente: 'Stiamo calmini tutti... se si vince una partita si pensa di vincere il campionato il prossimo anno. Pensiamo a stasera, che è uno snodo fondamentale, non solo per i soldi della Champions, ma anche a livello di qualità. Il Bologna fa un calcio moderno e veloce, è una squadra forte e allenata bene. Serve una camomilla per tutti'.

Dall'altra parte, il Bologna si presenta reduce dalla delusione per l'eliminazione dall'Europa League per mano di un Aston Villa giudicato superiore. Per alimentare le speranze di un ritorno nelle competizioni europee, gli uomini di Italiano necessitano di una serie di vittorie, a partire proprio da questa partita. Le squadre hanno ultimato le fasi di riscaldamento, tornando negli spogliatoi per le ultime indicazioni dei rispettivi allenatori, in attesa dell'ingresso in campo e del fischio d'inizio.

Un momento particolarmente toccante si è vissuto prima del fischio d'inizio, con il pubblico che ha tributato un'ovazione per l'ex bianconero Bernardeschi, acclamato e applaudito ben oltre le aspettative. L'esterno si è inchinato e ha ringraziato il popolo juventino, mentre giocatori e dirigenti hanno deposto una corona di fiori sotto la curva, in memoria di un giocatore sfortunato, con il nome scandito a gran voce dai tifosi.

La partita è iniziata con un ritmo indiavolato da parte della Juventus, che è riuscita a portarsi subito in vantaggio grazie a David. L'attaccante bianconero, che non segnava da ben 534 minuti, ha interrotto il suo digiuno incornando un cross di Kalulu alle spalle di Ravaglia, gonfiando la rete per il suo primo gol dopo dieci partite.

Dopo lo slancio iniziale, la Juventus ha gestito il gioco con maggiore controllo, invitando il Bologna a scoprirsi per poi colpirlo in contropiede. Nel frattempo, mister Spalletti è stato protagonista di un acceso richiamo a Boga, colpevole di un rientro troppo lento secondo le indicazioni del tecnico.

Il Bologna ha fatto capolino dalle parti dell'area avversaria al quindicesimo minuto, con Pobega che ha tentato una conclusione insidiosa dalla distanza, ma il pallone si è perso sul fondo.

La Juventus ha continuato a impostare il gioco con una manovra avvolgente e verticalizzazioni precise, che hanno portato Conceiçao in posizione favorevole per il raddoppio. Tuttavia, il gol è stato annullato per fuorigioco, spegnendo momentaneamente l'entusiasmo.

La Juventus si è dimostrata padrona del campo, con un giro palla ampio e tentativi di imbucate. Il Bologna è apparso ancora non pervenuto, con un Italiano visibilmente sconsolato a bordo campo.

In una delle azioni più clamorose, Conceiçao si è trovato di fronte a Ravaglia in posizione regolare, ma il portiere bolognese ha compiuto un intervento miracoloso, deviando in corner un sinistro a botta sicura del portoghese. Questo episodio, pur non concretizzandosi in gol, ha evidenziato la pericolosità offensiva della Juventus e la prontezza difensiva del Bologna, pur in un momento di sofferenza.





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