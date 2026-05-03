K-Beauty: Una Storia di Bellezza Coreana tra Tradizione e Innovazione

La mostra 'K-Beauty' al Musée Guimet di Parigi esplora le radici storiche e culturali del fenomeno K-Beauty, rivelando come gli standard di bellezza coreani si siano evoluti nel corso dei secoli, combinando tradizione e innovazione.

Quando si parla di K-Beauty , l'immaginazione corre subito a immagini di negozi affollati di Seoul, traboccanti di maschere per il viso dai colori vivaci, a tutorial dettagliati che mostrano l'applicazione di numerosi prodotti in una sequenza rituale, e a influencer che esibiscono una pelle impeccabile, la cosiddetta glass skin, come un trofeo di dedizione quotidiana.

Tuttavia, la realtà è molto più complessa e, soprattutto, più radicata nel tempo. Il fenomeno che oggi domina gli scaffali dei negozi e gli algoritmi dei social media affonda le sue origini in una cultura estetica ben definita, che risale alla fine del diciottesimo secolo.

In quel periodo, la Corea, sotto l'influenza del movimento neo-confuciano, sviluppò canoni di bellezza femminile molto precisi: una pelle pallida e luminosa, un trucco discreto e raffinato, acconciature elaborate e vestiti che esaltavano la forma del corpo senza costringerlo. Questa non era semplicemente una questione di apparenza esteriore, ma un vero e proprio sistema di valori, in cui l'armonia visibile doveva riflettere un equilibrio interiore.

I cosmetici utilizzati attingevano alla ricca tradizione della farmacopea coreana, creando un intreccio indissolubile tra estetica e medicina. Artisti come Shin Yun-bok immortalavano queste figure femminili, contribuendo a creare un patrimonio visivo che, nel corso dei secoli, non si è dissolto, ma si è evoluto e trasformato, adattandosi alle dominazioni straniere, alle influenze esterne e alla rapida modernizzazione del paese. Il ventesimo secolo coreano ha visto l'emergere di nuovi codici estetici.

La fotografia, il cinema e l'industria cosmetica nascente hanno diffuso e consolidato standard di bellezza diversi, mentre il miracolo economico coreano ha posto la cultura, l'arte e la cosmetica al centro del discorso nazionale. A partire dagli anni Duemila, l'onda coreana – l'Hallyu – ha trasformato questo patrimonio in un potente strumento di soft power globale.

La K-Beauty, combinando tradizione e innovazione, ha conquistato il mondo del cinema, della moda, della letteratura e della musica pop, imponendo un'estetica distintiva che trascende i confini geografici. La mostra 'K-Beauty.

Korean Beauty, Story of a Phenomenon', ospitata al Musée Guimet di Parigi fino al 6 luglio 2026, ricostruisce proprio questa genealogia estetica, dimostrando come gli standard di bellezza forgiati nella tarda dinastia Joseon – che governò la Corea dal 1392 al 1910 – mantengano ancora oggi il loro fascino e continuino a ispirare reinterpretazioni e tributi. Questa non è una semplice celebrazione del fenomeno K-Pop o una vetrina commerciale per marchi cosmetici, ma un percorso storico e antropologico che riunisce capolavori provenienti dalle collezioni del Guimet e da importanti istituzioni sudcoreane: dipinti, fotografie, pubblicità, abiti e accessori di bellezza che coprono un arco temporale di tre secoli.

Si tratta di un viaggio immersivo di circa quarantacinque minuti attraverso immagini che documentano l'evoluzione e la persistenza del concetto di bellezza coreana. Le curatrici Claire Bettinelli, Claire Trinquet Soléry e Raquel Munoz hanno progettato un percorso espositivo che evita accuratamente la trappola dell'esotismo e del pittoresco, concentrandosi invece su come un'identità estetica si consolida attraverso ripetizioni, variazioni e adattamenti storici.

Il percorso inizia con opere attribuite a Kim Hongdo, che ritraggono donne impegnate in gesti delicati come pettinarsi i capelli. In questi dipinti, ogni dettaglio – il drappeggio dell'abito, l'inclinazione del capo, la tonalità della carta – rivela un'estetica raffinata in cui naturalezza e sofisticazione si completano a vicenda.

Si prosegue poi attraverso il ventesimo secolo, un periodo segnato da dominazioni straniere e influenze esterne che hanno scosso, ma non cancellato, quel nucleo identitario, anzi, lo hanno reso più consapevole e strategico. Le fotografie contemporanee, come quella di Heinkuhn Oh che ritrae tre giovani uomini davanti a un karaoke nel 1993, mostrano come quell'estetica si sia integrata nella cultura popolare urbana, diventando un codice generazionale.

La mostra offre una prospettiva profonda e sfaccettata sulla K-Beauty, rivelando le sue radici storiche, la sua evoluzione culturale e il suo impatto globale, andando oltre la superficie scintillante dei prodotti cosmetici e delle tendenze del momento





MarieClaire_it / 🏆 28. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

K-Beauty Corea Bellezza Storia Cultura Hallyu Cosmetica Musée Guimet Estetica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions League, Final Four a Istanbul: in panchina è una storia tutta italianaQuattro tecnici italiani alla guida delle semifinaliste Vakifbank, Conegliano, Eczacibasi e Scandicci

Read more »

Auto, corse, ori: addio a Zanardi, l'ironman dalle mille sfideBolognese classe '66: due incidenti devastanti e una storia di resilienza sportiva (ANSA)

Read more »

Alex Zanardi: una storia di resilienza e coraggioLa vicenda di Alex Zanardi, segnata da due gravi incidenti e dalla sua straordinaria capacità di reazione e rinascita, un esempio di forza interiore e determinazione.

Read more »

“Prima di diventare una comica famosa ero in una holding finanziariaDalla carriera all’amore senza rancori, fino al corpo delle donne, l'attrice e conduttrice si è raccontata al Corriere della Sera: “A 50 anni ho smesso di rincorrere la perfezione e ho imparato ad adorarmi”

Read more »

Il Risolutore: Una storia di vendetta al confine tra Stati Uniti e MessicoIl film Il Risolutore racconta la storia di due ex criminali che, lavorando sotto copertura per il governo americano, si ritrovano coinvolti in una spirale di vendetta dopo la tragica morte della moglie di uno di loro. La loro missione li porterà a collaborare con un vecchio nemico per affrontare un nuovo e spietato boss della droga.

Read more »

Butchers Arms trionfa: una maratona di rigori per una promozione storicaIl Butchers Arms conquista la promozione in nona divisione inglese dopo una finale playoff al cardiopalma decisa da una lunghissima serie di calci di rigore. Una vittoria che infiamma i tifosi e celebra una stagione da ricordare.

Read more »