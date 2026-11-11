L'album di Kali Malone, registrato nella chiesa di San Tommaso a Lipsia, mescola organo, chitarra acustica e violoncello in un paesaggio sonoro sospeso che chiede: "E adesso?"

Il chitarrista Kali Malone, noto per le sue collaborazioni con Stephen O'Malley e Lucy Railton, ha appena completato un nuovo album in cui il suo organo canta in toni più brevi e intimi.

La rinascita dell'organo in chiesa

Il lavoro è stato registrato nella chiesa di San Tommaso a Lipsia, la stessa sede di Johann Sebastian Bach, dove Malone inserisce l'organo in dialogo con la chitarra acustica suonata con archetto e con il violoncello di Railton.

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Le tre tastiere si fondono, creando un paesaggio sonoro sospeso in cui l'identità di ciascun strumento si dissolve: conta più la relazione tra i suoni che la loro origine.

Un nuovo stile, un messaggio emozionale

La libera ricerca di melodie è evidente in brani che si rincorrono senza trovare quiete, ma che culminano sul filo di un nuovo inizio. La canzone finale suggerisce che ogni fine contenga già una nuova porta verso il futuro.

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Il risultato è un disco elegiaco e luminoso che trasforma il dolore in una domanda senza risposta: "E adesso?". La composizione sembra scritta per affrontare il presente, le difficoltà di accedere alle cure mediche, la solidarietà tra vicini e la precarietà abitativa.

Contesto e influenze musicali

Malone trae ispirazione da esperienze personali e da quelle delle persone che lo circondano, così come ha detto altri artisti quali Charlie Parr. Il suo approccio spontaneo pone l'attenzione sul momento attuale e sulle difficoltà quotidiane che molte persone stanno vivendo.

Il modello di arricchimento emozionale presente nell'album è in linea con la tradizione folk e blues di Minneapolis degli anni sessanta, dal porto dell'influenza di Bob Dylan. La musica di Kali Malone è, quindi, informata da un contesto culturale ricco e attuale, ma sempre radicato nella domanda di nuovo inizio.

Prospettive future

Con questo lavoro, Malone dimostra come la sua musica possa evolversi verso sentimenti più intimi senza perdere la sua concorrenza nei territori dell'organo e della chitarra. L'album solleva un nuovo discorso sulla relazione tra suoni e significati.

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Gli ascoltatori possono aspettarsi che, con la pubblicazione in prossimità di eventi musicali futuri, la sua opera venga ripresa in spettacoli in situazioni simili a quella della chiesa di San Tommaso, se non addirittura in spazi più intimi. La sua creatività continua a interrogare il presente e a invitare il pubblico a cercare risposte in ogni nota.