Moschia stanzia 47 miliardi di rubli per garantire rifornimenti a Kaliningrad con due traghetti entro il 2030, rispondendo alle pressioni di Lituania e UE.

Il governo russo ha annunciato un investimento di 47 miliardi di rubli, pari a 576 milioni di dollari, per la costruzione di due giganteschi traghetti ferroviari destinati a collegare l'enclave baltica di Kaliningrad al resto del territorio nazionale. Questa decisione, resa nota dal primo ministro Mikhail Mishustin lunedì 23 novembre 2026, mira a stabilizzare le catene di approvvigionamento in un contesto di crescente isolamento logistico imposto dalle sanzioni occidentali.

La strategia logistica per l'enclave baltica

La regione di Kaliningrad, situata geograficamente tra i membri dell'Unione Europea e della NATO come Polonia e Lituania, ha subìto un radicale cambiamento nelle sue rotte di rifornimento a partire dal 2022. Dopo che Vilnius ha vietato il transito di numerose merci, inclusi materiali da costruzione cruciali, per aderire alle restrizioni di Bruxelles, Mosca ha dovuto ridisegnare completamente la propria infrastruttura di trasporto verso questo territorio strategico. La dipendenza dalla via marittima è diventata pertanto non più un'opzione, ma una necessità vitale per il mantenimento dell'economia locale e delle imprese ivi insediate.

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I due nuovi traghetti, attualmente in fase di pianificazione e finanziamento, sono previsti per entrare in servizio operativo nel 2030. La loro rotta ufficiale collegherà il porto di Ust-Luga, situato nella regione russa di Leningrado, direttamente alla città portuale di Baltiysk, nel cuore di Kaliningrad. Questo collegamento diretto via mare rappresenta una soluzione strutturale per bypassare i corridoi terrestri contesi e garantire un flusso costante di beni essenziali, riducendo la vulnerabilità della enclave rispetto a possibili blocchi terrestri futuri. La maggior parte dei fondi necessari per questo progetto massiccio sarà attingita dal fondo di riserva strategico della Russia, noto come fondo per i giorni di pioggia, a dimostrazione dell'importanza che il Cremlino attribuisce alla sovranità logistica della regione.

Minacce alla sicurezza e incidenti navali recenti

La necessità accelerata di potenziare la flotta di supporto a Kaliningrad è emersa chiaramente anche alla luce degli eventi di sicurezza registrati nelle ultime settimane. Sabato, la nave cargo Sparta II, una vessel con collegamenti diretti al settore militare russo e impegnata nel trasporto di rifornimenti per l'enclave, è stata colpita da droni nel mar Baltico, prendendo immediatamente fuoco. Le forze armate finlandesi hanno attribuito questo attacco probabile all'Ucraina, evidenziando come le acque circostanti l'enclave siano diventate un'area ad alto rischio per il traffico commerciale e militare. Questo incidente ha sottolineato l'urgente necessità di alternative più sicure o meglio protette per il trasporto di merci essenziali.

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La tensione nella regione è ulteriormente amplificata da segnalazioni dirette delle autorità locali. Il governatore di Kaliningrad, Alexei Besprozvannykh, ha riferito il 21 novembre che un allarme droni è stato attivato in un distretto confinante con la Lituania a seguito dell'individuazione di un oggetto sospetto. Questi eventi hanno alimentato il timore di un possibile blocco dei trasporti più ampio, spingendo il governo centrale a reagire con misure concrete e finanziarie immediate. La vulnerabilità percepita ha portato Mosca a considerare ogni Interruzione della catena di approvvigionamento come una minaccia esistenziale per la stabilità economica dell'enclave.

Impatto sul trasporto marittimo e risposte geopolitiche

La composizione della flotta di rifornimento per Kaliningrad sta subendo una trasformazione significativa. Attualmente, il trasporto marittimo rappresenta oltre la metà di tutti i rifornimenti diretti all'enclave, un aumento drammatico rispetto al solo 8% registrato nel 2021, prima dello scoppio della guerra in Ucraina. La flotta attuale comprende circa 30 navi, di cui quattro sono traghetti ferroviari già operativi che collegano l'enclave ai porti russi sul mar Baltico. L'introduzione di due nuove unità giganti entro il 2030 raddoppierà quasi la capacità dedicata al trasporto ferroviario via mare, segnalando un impegno a lungo termine nel marittimo come via primaria.

Mikhail Mishustin ha sottolineato in una riunione del Consiglio dei Ministri a Mosca che la conformazione geografica unica di Kaliningrad la rende particolarmente esposta alle azioni illegali di alcuni paesi. Le interruzioni delle catene logistiche e i tentativi di blocco dei trasporti stanno complicando notevolmente le operazioni delle imprese locali, creando uno squilibrio economico che Mosca intende correggere con interventi strutturali. La regione, isolata politicamente e logisticamente, continua a dipendere fortemente dall'abilità di navigare in acque contese per mantenere la propria vitalità economica.

Il quadro geopolitico rimane estremamente teso. A settembre, un documento inviato dalla Russia alla NATO avvertiva esplicitamente l'Alleanza Atlantica che Mosca sarebbe stata pronta a ricorrere all'uso di armi nucleari se l'Occidente avesse tentato di isolare completamente Kaliningrad. Questa dichiarazione estrema riflette la percezione strategica di Mosca riguardo all'importanza vitale della regione. Mentre la costruzione dei traghetti avanza, la regione rimane un punto di frizione costante tra la Russia e i suoi vicini dell'UE e della NATO, con ogni movimento navale scrutinato attentamente dalle intelligence militari occidentali.