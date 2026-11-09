Kallas: Poca volonta russa per pace in Ucraina, EU guidi sicurezza europea

Kaja Kallas al vertice G7 a Parigi definisce la Russia inadempiente e chiede all'UE la guida sulle trattative di sicurezza, bloccando formati improvvisati.

Kaja Kallas, Alta Rappresentante dell' Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, ha dichiarato lunedì 9 novembre 2026 che non ci sono segnali di buona volontà da parte della Russia per negoziare una risoluzione del conflitto in Ucraina. L'affermazione è stata fatta durante il vertice dei ministri degli Esteri del G7 tenutosi a Parigi presso il Quai d'Orsay.

Kallas, ricevuta all'arrivo dal ministro francese per l'Europa e gli Affari Esteri Jean-Noel Barrot, ha sottolineato che Mosca ha firmato numerosi accordi fondamentali per la sicurezza europea ma non li ha rispettati. Questa presa di posizione definisce il tono delle discussioni in corso sulla politica estria del blocco.

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La Russia inadempiente ai trattati

La responsabile della politica estria dell'UE ha espresso chiaramente la sua valutazione negativa sul comportamento di Mosca. Ha aggiunto che la Russia aveva già sottoscritto numerosi accordi alla base della sicurezza europea ma non li aveva rispettati. Questo inadempimento è la principale causa dell'attuale stallo nei negoziati di pace.

Kallas ha parlato in un'intervista con Reuters a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Parigi. La sua dichiarazione mira a chiarire la posizione europea di fronte alla continuazione della guerra in Ucraina. La mancanza di rispetto degli accordi precedenti è citata come prova della mala fede delle trattative.

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L'UE deve guidare la sicurezza

Qualsiasi futura discussione sulla sicurezza europea dovrebbe essere guidata dall'Unione Europea in linea con i suoi trattati e le sue strutture istituzionali. Kallas ha escluso il ricorso a formati ad hoc per le negoziazioni future. Questo approccio mira a mantenere l'unità e la coerenza delle politiche del blocco.

L'Alta Rappresentante ha specificato che l'Unione Europea ha linee guida molto chiare in materia di sicurezza continentale. Ha sottolineato l'importanza di avere i trattati come base legale e politica. Questo posizionamento rafforza il ruolo centrale dell'UE nelle decisioni strategiche.

Minacce false e sospetti futuri

Kallas ha aggiunto di aspettarsi che nei prossimi giorni alcuni paesi europei esprimano i propri sospetti riguardo a una serie di false minacce di attentati dinamitardi verificatesi in tutto il blocco. Questo elemento rappresenta una preoccupazione operativa aggiuntiva per le autorità di sicurezza dei paesi membri.

Le minacce hoax rappresentano una sfida significativa per la stabilità interna dell'Europa. I paesi membri dovranno coordinare le risposte a queste anomalie di sicurezza. La situazione richiede un'attenzione costante da parte dei governi nazionali e dell'Unione.