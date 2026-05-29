Kanye West, alias Ye, terrà concerti nei Paesi Bassi nonostante le preoccupazioni per i suoi commenti antisemiti

Il rapper statunitense Kanye West, noto come Ye, terrà due concerti nei Paesi Bassi il prossimo mese, nonostante le preoccupazioni per i suoi commenti passati antisemiti e le espressioni di ammirazione per il nazismo e Adolf Hitler. Il ministro dell'immigrazione olandese ha dichiarato che non ci sono motivi legali per negare l'ingresso a Ye, poiché le sue dichiarazioni passate non sono, al momento, un motivo sufficiente.

Il rapper statunitense Kanye West , noto come Ye, terrà due concerti nei Paesi Bassi il prossimo mese, nonostante le preoccupazioni per i suoi commenti passati antisemiti e le espressioni di ammirazione per il nazismo e Adolf Hitler .

Il ministro dell'immigrazione olandese, Bart van den Brink, ha dichiarato che non ci sono motivi legali per negare l'ingresso a Ye, poiché le sue dichiarazioni passate non sono, al momento, un motivo sufficiente. Ye si esibirà al GelreDome nella città di Arnhem il 6 e l'8 giugno, in quello che saranno i suoi primi concerti in Europa dal 2014.

Tuttavia, il rapper ha affrontato un crescente contraccolpo a livello globale a causa delle sue dichiarazioni e azioni controversie, tra cui la pubblicazione della canzone 'Heil Hitler' che promuove il nazismo. In aprile, la Gran Bretagna ha negato a Ye l'ingresso, costringendo la cancellazione del suo previsto concerto al Wireless Festival di Londra. Ye ha anche posticipato uno spettacolo a Marsiglia e un concerto in Polonia è stato successivamente cancellato.

In gennaio, Ye ha pubblicato un annuncio a tutta pagina sul Wall Street Journal, rinunciando alla sua passata ammirazione per Hitler e scusandosi per il suo comportamento, che ha attribuito a una lesione cerebrale non diagnosticata e a un disturbo bipolare non curato





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