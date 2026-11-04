Karl Bushby torna in UK dopo 28 anni di viaggio a piedi intorno al mondo

L'esploratore britannico Karl Bushby conclude il giro del mondo a piedi iniziato 28 anni fa. Arrivo a Dover con la madre e il figlio, dopo oltre 50 mila chilometri percorsi tra sfide e ostacoli.

Karl Bushby, esploratore britannico di 57 anni ed ex paracadutista dell'esercito di Sua Maestà, è finalmente tornato a casa dopo aver completato un viaggio eccezionale durato 28 anni. Al momento dell'arrivo, Bushby ha definito "sbalorditiva" la folla di migliaia di persone che si era radunata nel centro della città inglese per accoglierlo. L'avventura, che ha visto l'uomo camminare per oltre 50 mila chilometri, è stata caratterizzata da numerose difficoltà ma mai dalla perdita di spirito. Bushby ha concluso l'impresa accompagnato da concittadini, amici, ammiratori e giornalisti.

Dettaglio della partenza e regole stabilite

Il ritorno a casa rappresentava il traguardo dichiarato quando l'esploratore, all'età di 29 anni, decise di partire dal Cile. Questa decisione fu presa dopo il congedo dall'esercito e la fine del suo matrimonio, con l'ex moglie che era tornata in Irlanda del Nord insieme al figlio. Bushby si impose due regole ferree: spostarsi esclusivamente con la forza delle proprie gambe o delle braccia, ovvero camminando o nuotando, e non tornare a casa prima di aver completato l'intero giro del mondo. Questo obiettivo divenne il motore principale della sua avventura di vita.

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Reazioni istituzionali e familiari all'arrivo

Omaggio e ringraziamenti sono arrivati da tutto il Regno Unito, a partire dal premier Andy Burnham. Burnham ha elogiato Bushby per il risultato di proporzioni straordinarie, definendolo un esempio di coraggio, resilienza, perseveranza e spirito indistruttibile. Bushby ha aggiunto che non ha agito da solo, parlando di uno "sforzo globale". Ad abbracciarlo c'era sua madre Angela, che lo scorso anno aveva confessato alla BBC di aver passato notti insonni pensando al figlio solo in qualche parte del mondo. Anche il figlio Adam, 36 anni, e una nipote di 12 anni, che non ha mai conosciuto, erano presenti per l'arrivo.

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Ostacoli geopolitici e sanitari affrontati

Non sono mancati contrattempi e ostacoli significativi durante i due decenni e mezzo di cammino. Un esempio celebre occurred quando la Russia negò il visto a Bushby, dopo l'attraversamento dello stretto di Bering ghiacciato nel 2006. A quell'epoca, Bushby era accompagnato da un temporaneo compagno di fatica statunitense. Oltre alle difficoltà burocratiche, ci furono problemi legati a crisi finanziarie e situazioni sanitarie. Queste si culminarono con le restrizioni imposte durante il periodo della pandemia di Covid-19, che posero ulteriori sfide alla sua permanenza in viaggio.

L'ultima tappa e la documentaristica del film

L'ultima tappa era partita a inizio ottobre con l'attraversamento a nuoto della Manica. Questa fase fu tenuta segreta per asserite ragioni di sicurezza, con sorveglianza da parte della guardia costiera britannica e di quella francese. L'arrivo a Dover avvenne su una spiaggia intitolata a Shakespeare, organizzata in grande stile. Fu presente un gruppo di media selezionati e, soprattutto, il celebre regista tedesco Werner Herzog. Herzog aveva deciso di documentare con la sua troupe l'epilogo dell'impresa. Il documentario risultante, intitolato "Walk of Life", racconta il cammino di una vita intera dedicato alla perseveranza.