Karl Kraus e la attualità de 'Gli ultimi giorni dell'umanità': la lezione di Cacciari

Una lectio magistralis del filosofo Massimo Cacciari rilegge l'opera di Karl Kraus sulla Prima Guerra Mondiale, evidenziando le preoccupanti analogie con il presente in termini di precarietà internazionale, corruzione del linguaggio e disumanizzazione dei conflitti. L'evento include letture sceniche e animazioni storiche.

Karl Kraus , giornalista, commediografo e autore satirico austriaco, è celebre per il suo monumentale testo pacifista sulla Prima Guerra Mondiale , 'Gli ultimi giorni dell'umanità'. Quest'opera, un dramma storico articolato in oltre duecento scene e con centinaia di personaggi, rappresenta una sfilata grottesca di ufficiali ottusi, giornalisti cinici, profittatori di guerra e cittadini comuni anestetizzati dalla propaganda.

La sua attualità emerge in una lectio magistralis tenuta dal filosofo Massimo Cacciari, che trasforma la biografia di Kraus e il suo testo drammatico in una testimonianza sorprendentemente contemporanea. Cacciari analizza temi cari a Kraus come la precarietà dei rapporti internazionali, la corruzione del linguaggio e la progressiva disumanizzazione dei conflitti, mettendoli in relazione con la regressione in atto nei rapporti tra gli stati e il deterioramento di organizzazioni sovranazionali come l'ONU.

L'evento, arricchito da letture sceniche di Massimo Venturiello e Paola De Crescenzo e da animazioni sul periodo bellico, offre un percorso narrativo e visivo per comprendere meglio il presente. L'analisi di Cacciari contestualizza l'opera di Kraus all'interno di un più ampio processo critico iniziato nel XIX secolo con le elaborazioni di Nietzsche, Dostoevskij e altri 'profeti', creando un dialogo fecondo tra passato e presente che invita a riflettere sulle dinamiche attuali della comunicazione, del potere e della guerra





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