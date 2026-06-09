Sciopero generale nel Kashmir pakistano dopo la messa al bando del JAAC. Scontri con le forze di sicurezza causano 11 morti. Le città sono deserte, internet interrotto e taglia di 10 milioni di rupie sui leader dell'opposizione.

Le città e i paesi del Kashmir amministrato dal Pakistan sono rimasti paralizzati martedì dopo che i manifestanti si sono scontrati con le forze di sicurezza in vista di uno sciopero generale indetto da un'alleanza di gruppi della società civile recentemente bandita.

Le strade della capitale Muzaffarabad e di altre località sono rimaste deserte, con solo veicoli della polizia visibili per gran parte della giornata. Almeno 11 persone sono rimaste uccise domenica notte in scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti nella città di Rawalakot, provocando un'ampia repressione da parte delle autorità.

Il governo regionale ha poi ordinato la registrazione di casi di sedizione contro quattro importanti leader del vietato Joint Awami Action Committee (JAAC), secondo una notifica visionata da Reuters. Ha anche annunciato una taglia di 10 milioni di rupie (circa 36.000 dollari) per il loro arresto, dopo aver messo al bando il gruppo venerdì scorso.

Il JAAC aveva indetto uno sciopero in tutta la regione per protestare contro la riserva di 12 seggi ai rifugiati nelle elezioni del 27 luglio per l'assemblea legislativa del Kashmir. Quei seggi sono contesi da candidati che non vivono in Kashmir ma altrove in Pakistan. Muzaffarabad, la più grande capitale dell'Azad Kashmir con una popolazione di 550.000 abitanti, è completamente deserta e priva di vita, ha dichiarato il residente Zahid Amin.

Amnesty International ha denunciato in un comunicato che la violenta e ampia repressione delle proteste nel Jammu e Kashmir amministrato dal Pakistan, incluso l'interruzione di Internet, gli arresti arbitrari di massa e l'uso letale della forza, continua un allarmante deterioramento dei diritti umani nella regione. Il ministero degli Interni del Pakistan e le autorità governative del Kashmir non hanno risposto a una richiesta di commento. Parlate come fratelli, ha esortato Mohammad Aziz, residente di Muzaffarabad.

Portate persone di alto livello dal Pakistan e fatele parlare con queste persone. Queste persone non sono contro il Pakistan, chiedono solo i propri diritti. La regione himalayana del Kashmir è divisa tra Pakistan e la vicina rivale India come territorio conteso dal 1947, anno dell'indipendenza dei due paesi dal dominio britannico.

Precedenti manifestazioni di massa negli ultimi due anni, guidate dal JAAC per protestare contro l'aumento dei prezzi della farina e dell'elettricità, erano degenerate in violenze dopo scontri tra i sostenitori e le forze di sicurezza. La situazione attuale evidenzia le crescenti tensioni nella regione, con la popolazione locale che chiede maggiori diritti e rappresentanza.

Il blocco quasi totale delle attività e il coprifuoco di fatto imposto dalle autorità hanno paralizzato la vita quotidiana, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione l'escalation della repressione. La riserva di seggi per i rifugiati, percepita come una mossa per diluire il voto locale, ha acceso la miccia di una protesta che ora rischia di degenerare ulteriormente





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