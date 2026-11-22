Kasia Smutniak presenta al Cinema Roma il documentario sulla scuola costruita con Pietro Taricone nel Mustang. Uscita il 23, 24 e 25 novembre.

Il documentario realizzato da Kasia Smutniak, dedicato alla scuola aperta nella regione del Mustang in Nepal, è in uscita nelle sale cinematografiche italiane per le date del 23, 24 e 25 novembre. L'opera nasce da un viaggio del 2003 e rappresenta un punto di incontro tra memoria personale e impegno sociale, intrecciando il ricordo dell'ex partner Pietro Taricone con la realtà attuale della comunità locale.

La regista e attrice ha definito l'opera un pezzo della sua vita, un percorso liberatorio che collega la sua storia privata alla crescita della figlia Sophie, oggi alla stessa età che lei aveva quando effettuò la prima visita in Nepal. Il film esplora la trasformazione di una promessa fatta a vent'anni in un'istituzione educativa concreta, dimostrando come nulla finisca davvero, ma si trasformi.

Also read Conflitto al governo: Meloni ferma Forza Italia sulla riforma pensioni

La storia della scuola nel Mustang

Il cuore del documentario risiede nella costruzione della scuola sull'Himalaya, un progetto iniziato con Pietro Taricone, scomparso nel 2010. Smutniak ha utilizzato proprio il materiale girato durante la loro prima spedizione, un materiale caratterizzato da una vitalità spontanea che le ha rivelato il potenziale di quella terra. Oggi, grazie alla collaborazione con Kunzom Thakuri, l'iniziativa educativa continua a sostenere l'intera comunità.

La filosofia alla base dell'opera è chiara: dare l'opportunità di studiare anche a un solo bambino significa dare una prospettiva intera a una famiglia. Le scuole, secondo quanto affermato dalla regista, non insegnano solo nozioni scolastiche, ma forniscono strumenti essenziali per comprendere la vita, rendendo le comunità più consapevoli dei propri percorsi.

Advertisement

Il lutto e la relazione con la figlia

Un tema centrale del film è la riflessione sul rapporto tra madre e figlia, visto attraverso la lente del lutto e del tempo. Sophie, avuta con Pietro Taricone nel 2004, sta compiendo il suo percorso personale, e la madre auspica che questo sia più leggero rispetto al suo. La libertà di cui gode la figlia deriva anche dalle esperienze condivise, inclusi lunghi viaggi che hanno segnato la loro storia.

Smutniak sottolinea come la società odierna sia ossessionata dal tempo perché non riesce a controllarlo, una sensazione che ha affrontato personalmente dopo la perdita del compagno. La paura di ciò che accade è stata sostituita dalla consapevolezza che le esperienze restano, anche quando le persone svaniscono, creando un'eredità di conoscenza e amore.

La promozione a Roma e gli ospiti

La presentazione mondiale del documentario si è tenuta alla Festa del Cinema di Roma, un evento che ha raccolto figure chiave di questa storia. Sul red carpet erano presenti il marito di Kasia Smutniak, l'imprenditore Domenico Procacci, e la figlia Sophie. La presenza di Kunzom Thakuri, partner nel progetto educativo, ha ulteriormente cementato il legame tra la narrazione cinematografica e la realtà nepalese.

Dettagli personali, come gli orecchini con diamanti verdi indossati dalla regista a Roma, raccontano una storia che parte dalle montagne nepalesi. Anche il semplice filo rosso annodato al collo durante il photocall simboleggia il legame indissolubile con i luoghi e le persone incontrate in ventitré anni di impegno, unendo ricordi e nuovi inizi in un unico racconto visivo ed emotivo.

Advertisement

Impatto sociale e futuro del progetto

Oltre alla narrazione intima, il documentario affronta la crisi ambientale drammatica che colpisce l'Himalaya, integrando queste problematiche globali nella storia locale. La scuola nel Mustang non è solo un luogo di istruzione, ma un faro di resilienza per una regione isolata, dimostrando come l'educazione possa essere un motore di cambiamento sociale duraturo.

La visione di Kasia Smutniak punta a sensibilizzare il pubblico italiano sull'importanza di investire in educazione e sostenibilità ambientale. Attraverso il cinema, la regista invita a comprendere che le azioni compiute in gioventù, come il viaggio del 2003, possono avere conseguenze positive che si estendono per decenni, trasformando vite e intere comunità.