La Principessa di Galles ha partecipato alla cerimonia dell'Earthshot Prize a Mumbai il 17 novembre, indossando un look ispirato alla moda locale e uno makeup inedito.

La Principessa di Galles ha partecipato alla sesta edizione dell' Earthshot Prize a Mumbai il 17 novembre, insieme al Principe William. La cerimonia si è tenuta durante una visita ufficiale in India della coppia reale.

La Cerimonia Earthshot Prize a Mumbai

La Principessa ha scelto abiti dal taglio tipicamente indiano per l'occasione. L'evento premia chi trova soluzioni alla crisi climatica e ai relativi cambiamenti. Il premio è stato creato nel 2020 dal Principe William con questo specifico obiettivo.

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Un Make-up Inedito per la Principessa

Per questo evento la Principessa ha abbandonato il suo trucco naturale classico. Ha sfoggiato uno sguardo sottolineato da una delicata nuance rosa caldo e leggermente shimmer. Il contorno occhi è stato delimitato da un morbido tratto di matita nera.

Dettagli Visivi e Acconciatura

Gli elementi più notevoli del suo look sono stati le gote e le labbra tinte di pesca. Questo colore è risultato in contrasto con la fine della stagione del rossetto ossidiana. La sua acconciatura consisteva in un intreccio esaltato da morbide onde.

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Presenza di Charlotte e Stile Familiare

La figlia Charlotte ha condiviso il suo stile madre-figlia durante la serata. Le soft waves sono un marchio di fabbrica degli hairlook della Principessa. Queste onde hanno movimentato tutte le lunghezze della chioma.

Colorazione dei Capelli e Dettagli

La scelta di colore dei capelli è stata una nuance a metà strada tra il castano e il biondo. Questa opzione è ideale per chi ha una base castana chiara e vuole aggiungere schiariture calde. Il risultato enfatizza il viso in un gioco di luci e ombre.