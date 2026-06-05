Kate Middleton abbraccia una paziente dopo la chemioterapia: 'Il cancro cambia la vita, non solo nel fisico'

La Principessa del Galles ha visitato il Christie Hospital di Manchester, abbracciando una giovane madre che ha suonato la campana della fine delle cure. Un momento di grande empatia e sostegno.

La Principessa del Galles, Kate Middleton , ha visitato il Christie Hospital di Manchester, uno dei principali centri oncologici d'Europa, trasformando l'occasione in un momento di grande impatto emotivo.

La sovrana, che ha affrontato personalmente una battaglia contro il cancro, si è ritrovata faccia a faccia con Claire Lorente, una giovane madre che ha appena completato il ciclo di chemioterapia. Kate ha abbracciato calorosamente Claire e si è congratulata con lei mentre suonava la tradizionale campana della fine delle cure, un gesto simbolico che segna la conclusione del percorso terapeutico. All'evento erano presenti familiari e operatori sanitari, tutti testimoni di un momento di rinascita e speranza.

Durante l'incontro, Kate ha rivolto parole di incoraggiamento a Claire, dicendo: 'Bravissima, che percorso! É stato difficile, vero? Hai fatto un lavoro straordinario'. Ha poi sottolineato come la malattia coinvolga emotivamente anche i familiari, rivolgendosi al figlio della donna: 'La mamma non è coraggiosa?

' e incitandola a suonare la campana con un affettuoso 'Puoi farcela'. Il Christie Hospital cura ogni anno oltre 60.000 pazienti e serve una popolazione di circa 3,2 milioni di persone tra Manchester e le aree limitrofe. Tra i servizi gratuiti offerti a pazienti e caregiver ci sono corsi d'arte, un giardino del benessere e supporto spirituale, elementi che contribuiscono a creare un ambiente di cura completo.

Durante la giornata, Kate ha partecipato a una sessione di attività artistica con alcuni pazienti oncologici. Una delle artiste residenti ha spiegato come queste attività aiutino contro l'isolamento e permettano di vivere momenti di normalità durante le cure. La principessa ha poi riflettuto sull'impatto profondo della malattia, affermando: 'Il cancro cambia la vita nel profondo, non solo sul piano fisico, ma anche emotivo e psicologico. Esprimere i propri sentimenti, in questi casi, non è sempre facile'.

Ha sottolineato l'importanza di spazi pensati per accogliere anche le emozioni dei pazienti. Una donna ha raccontato come il centro rappresenti per lei un punto di riferimento fondamentale, lodando la comunità solidale che si crea tra pazienti e personale sanitario.

La visita si è conclusa nel reparto dedicato ad adolescenti e giovani adulti, dove ragazzi e ragazze possono usufruire di sala musica, palestra e aree ricreative per socializzare, dimostrando l'impegno del Christie Hospital nel fornire un supporto olistico durante tutto il percorso di cura. Kate Middleton ha così ribadito l'importanza di umanizzare la lotta contro il cancro, offrendo conforto e vicinanza a chi affronta questa difficile sfida





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