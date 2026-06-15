Kate Middleton e l'omaggio a Lady Diana con il tailleur colorato che lancia la moda dei power suit vivaci

Il tailleur colorato indossato da Kate Middleton durante la sua visita in Italia non è solo una scelta di moda ma un omaggio a Lady Diana. L'analisi dello stile rivela richiami agli anni Ottanta e una cura per i dettagli che crea una coreografia familiare con i look della principessa Charlotte, confermando il ruolo di Kate come icona di eleganza atemporale.

La visita di Kate Middleton in Italia ha rilanciato il trend del tailleur colorato, indossato dalla principessa in più occasioni recenti, diventando un esempio di power suit vivace e ricco di significato.

L'analisi dello stile reale mostra come la silhouette, con spalle leggermente strutturate e taglio aderente, richiami l'estetica degli anni Ottanta, un particolare che non è casuale. Infatti, nel 1981 Lady Diana fu sepolta con un abito firmato dalla stessa maison, quindi la scelta di Kate di indossare un capo simile rappresenta un omaggio profondo, che va oltre la semplice moda.

L'abito della principessa, di colore azzurro pastello, ha creato una coreografia familiare: la tonalità è stata ripresa nei dettagli del vestito della principessa Charlotte, come il fiocco e le scarpe, e anche nelle cravatte dei giubbotti reali, dimostrando una cura maniacale per la coerenza stilistica. L'icona di eleganza atemporale ha scelto un tailleur che non segue trend passeggeri ma si distingue per dettagli curati come il fiocco, il colletto e le scarpe Mary Jane, confermando il suo ruolo di riferimento.

Il dettaglio più toccante, però, riguarda i gioielli: al polso Kate ha indossato un fiocco bianco firmato Jane Taylor London che ha richiamato gli orecchini a fiore di perle da lei scelti in passato, in occasioni come un evento di beneficenza per Birthright, una serata al London Coliseum e il banchetto di stato a Hong Kong, abbinato all'iconico





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