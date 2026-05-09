Kate Middleton, first garden party in 2026, Royal Foundation for Early Childhood, Royal Foundation for Childhood

Kate Middleton, accompanied by Prince William, hosted the first garden party at Buckingham Palace in 2026. The event was dedicated to special guests, including those working in the community. The garden party was the last official engagement of the couple before their trip to Italy in Reggio Emilia. Kate Middleton, who has been dedicated to early childhood education, launched a manifesto for raising more aware future adults. She has been working on this project for over five years and has been involved in it even during her illness. She has been in contact with her team and the Early Years team to continue the work. Kate Middleton will be visiting Reggio Emilia, Italy, on May 13th, where she will meet with children, visit schools, nurseries, and kindergartens, and meet with teachers, educators, and educators. She will also visit a center that recycles waste materials from industries that schools using the Reggio Children method recycle to encourage creativity in children.

Cappello a tesa larga, gonna a pois bianchi e neri, con il principe William, Kate ha accolto gli ospiti del suo primo ricevimento in giardino del 2026.

Il giardino di Buckingham Palace. Un Royal garden party dedicato a invitati speciali: a quanti lavorano al servizio della comunità. Ultimo grande appuntamento ufficiale di coppia, prima di arrivare in Italia a Reggio Emilia, guidata dalla sua missione per la tutela, la crescita e la conoscenza della prima infanzia. Nella convinzione che è nella fascia dalla nascita ai 5 anni, che si formano gli adulti di domani e in ultima analisi che si ‘cresce’ la società del futuro.

E’ la società alla quale parlerà il regno di William e Kate. E la principessa che in settimana ha lanciato il suo manifesto – manuale per crescere futuri adulti più consapevoli – sta dedicando tutte le sue energie a questo progetto.

L’unico che non ha mai abbandonato, neppure durante i mesi della malattia quando era lontana dalla vita pubblica per curarsi, in collegamento si connetteva con il suo team e i gruppo di lavoro della sua Early years per far procedere il lavoro. E i pochi viaggi ‘a solo’ la principessa li ha fatti guidata proprio dalla ricerca attorno al suo progetto per la Royal Foundations per la prima infanzia: come la trasferta a Copenaghen dove ha visitato diverse realtà educative con l’allora principessa Mary di Danimarca.

‘Foundations for life: guida allo sviluppo socio emotivo dei bambini’, il manuale rilasciato adesso, è il risultato di un lavoro di più di cinque anni da quando la principessa presentò l’idea di sviluppare con la fondazione che condivide con il marito William, la Royal Foundation, un Centre for Early Childhood, un Centro studi dedicato ai bambini piccoli, alla First Lady Jill Biden durante il G7 in Cornovaglia.

E tutti i momenti ufficiali di alto livello degli ultimi mesi della principessa sono stati nella direzione della sua attenzione per la prima infanzia: anche quando arrivò Melania Trump a settembre a Windsor, Kate dedicò il suo tempo con la First Lady ad attività nel parco di Windsor con bambini e scouts: uno dei pilastri della sua battaglia per i più piccoli è che il tempo speso nella natura è uno dei segreti di una crescita sana. Non a caso anche il giardino che immaginò per Chelsea Flower Show di Londra anni fa era un giardino pensato come un parco giochi nella natura per i bambini.

Kate arriva in Italia il 13 maggio e appunto, oltre a incontrare le autorità in municipio dedicherà tutto il suo tempo a incontrare bambini – visiterà due scuole, un nido e una dell’infanzia, e insegnanti, educatori e formatori. Ad attrarla è stato il metodo educativo di Reggio Children, sin dagli anni 60 un benchmark riconosciuto internazionalmente per l’approccio originale. Nel 1991 il settimanale americano Newsweek scelse proprio una scuola di Reggio Emilia tra le dieci migliori al mondo.

Tributo al lavoro di Loris Malaguzzi, giornalista, insegnante, pedagogo, psicologo che cambiò il nome alle colonie estive in case vacanze. E che ispirò allo scrittore Gianni Rodari la sua Grammatica della fantasia. Alla base l’idea anche un bambino è ‘cento’ come scriveva, ha mille sfaccettature e noi adulti ne cogliamo solo una molto spesso. Kate vuole capire a Reggio Emilia come comprendere le altre facce dei bambini e capire come la scuola possa aiutare a valorizzarle, non censurarle.

E al Centro la principessa dedicherà molto tempo nella sua visita italiana a creare nuove alleanze formative, per avviare un percorso di scambio pare di capire non solo per vedere di persona come funziona l’approccio Reggio Children. Visiterà quindi anche quel centro di recupero di materiali di scarto dalle industrie che le scuole di Reggio col metodo Reggio Children recuperano per dar spazio alla creatività dei più piccoli. Prima di ripartire in aereo per Londra





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