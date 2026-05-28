Kate Middleton in Italia: il selfie con la royal watcher e l'impegno per l'infanzia

La principessa del Galles ha visitato Reggio Emilia per approfondire il metodo educativo per l'infanzia. La royal watcher Gilda Faleri racconta l'incontro e l'impatto di Kate sulla monarchia.

L'incontro ravvicinato con Kate Middleton è stato immortalato da un selfie che sigilla la presenza della royal watcher italiana Gilda Faleri all'evento. Sinceramente non mi aspettavo di trovare così tante persone in un giorno della settimana come tanti, tutte lì in attesa per ore pur di vederla, ci racconta Faleri, accreditata all'evento per raccontare la visita della principessa del Galles.

Gente arrivata lì soprattutto dalle città vicine, ma anche da Milano. Persino la principessa è parsa evidentemente sorpresa da tutta quell'accoglienza. Obiettivo del viaggio in Italia della moglie dell'erede al trono è stato l'approfondimento del Reggio Emilia Approach, filosofia educativa applicata nelle scuole d'infanzia e fondata sul bambino come soggetto di diritti con grandi potenzialità di sviluppo.

Tema perfettamente conforme al nucleo centrale del lavoro istituzionale della rappresentante più amata della monarchia inglese, da sempre attenta al benessere dei più piccoli come presupposto determinante per gli adulti e, quindi, per la società di domani. Di questo aspetto, del viaggio nel nostro Paese e dell'impegno per la questione che per Kate sembra andare davvero oltre la genitorialità per estendersi come un problema globale, sociale ed economico, abbiamo parlato con Faleri.

L'analisi traccia il ritratto della principessa che con un approccio sensibile eppur istituzionale, delicato eppure fortissimo, sembra stia contribuendo in modo determinante a mitigare le rigidità di un ordinamento di cui è già raggiante simbolo. Quasi come prima di lei lo è stata la compianta Lady Diana, ma con le dovute differenze. Arrivate con cappellini, bandierine e mazzi di fiori da consegnarle.

E le dirò che vederla così da vicino mi ha suscitato una sensazione di profonda partecipazione da parte sua: nonostante sia lì per pochi secondi, l'impressione è che in quei pochi istanti sia lì per te. È difficile da spiegare, ma davvero in quel momento pare proprio voglia dedicarsi completamente alla persona che ha davanti, chiunque essa sia, un bambino, un ragazzo o un adulto. Amata dagli inglesi, ma non solo.

Solo un fatto estetico e un'indubbia capacità comunicativa oppure c'è dell'altro? Ho notato che c'erano molti giovani, dettaglio tutt'altro che irrilevante se si pensa che oggi nel Regno Unito le nuove generazioni appaiono molto meno attratte dalla monarchia e dai suoi membri. In questi anni ha saputo trasmettere un'immagine perfetta: attenta al ruolo, alla famiglia, all'istituzione, mai sopra le righe.

Nello stesso tempo, però, è stata anche capace di mostrarsi vicina alla gente per come ha affrontato la malattia, esponendosi sì, ma sempre con autenticità e in modo molto misurato. Una riservatezza che ha creato stima e vicinanza, restituito un'idea di normalità che nei contesti passati, come il regno della regina Elisabetta, per fare l'esempio più lampante, non si percepiva allo stesso modo. Per Kate il tema della prima infanzia appare centrale nel suo impegno istituzionale.

In che modo questa attenzione alla serenità e alla salute mentale dei bambini fa capire qualcosa in più della regina che sarà? Il suo impegno nel promuovere la consapevolezza che disagi personali e sociali come la tossicodipendenza o la violenza aggravata da problemi di salute mentale possono avere le loro radici nei primissimi anni di vita è un tema solo in apparenza estraneo alla politica.

Perché investire oggi sui bambini significa occuparsi degli adulti di domani, di una generazione che arriverà. Significa parlare del futuro e della società che sarà. In questo si avverte la lungimiranza di Kate. E anche del suo di futuro, considerando che gli stessi bambini di oggi la troveranno come regina consorte di William quando salirà al trono.

Esatto. Un approccio che pare simile a quello di re Carlo III che negli anni Settanta fu tra i primi a occuparsi di ambiente e di sostenibilità, temi oggi attuali più che mai. Concentrarsi sulla prevenzione piuttosto che sull'emergenza è una sorta di strategia che pare proprio accomunare suocero e nuora nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

Considerando la delicatezza del periodo che sta affrontando la famiglia reale inglese, con le gravi accuse verso l'ex principe Andrea, la centralità mediatica della figura di Kate serve anche per dare una certa stabilità all'immagine della monarchia? Perché anche le parole di William riferite alla moglie come di certo la coppia, così unita e affiatata, rispecchia la certezza di una continuità tra passato e presente nonostante il momento critico.

Singolarmente, poi, Kate sta riuscendo ad affrancarsi sempre più dall'essere solo la moglie di, proponendosi sulla scena come una figura più autonoma e indipendente che senz'altro dà ulteriore lustro all'immagine della famiglia





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