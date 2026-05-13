Kate Middleton in visita a Reggio Emilia per il progetto sullo sviluppo infantile

La Principessa del Galles Kate Middleton parteciperà a una visita ufficiale a Reggio Emilia per esplorare il famoso modello educativo della città, segnando il suo primo importante impegno internazionale dopo la remissione dal cancro. La missione si concentrerà sul 'Reggio Emilia Approach' e sul dialogo con il Centro Regale per la Prima Infanzia.

La Principessa del Galles, Kate Middleton , visiterà Reggio Emilia il 13 e 14 maggio per una serie di incontri e lavori istituzionali che riguardano lo sviluppo della prima infanzia.

Questo viaggio segna il primo importante impegno internazionale della Principessa dopo il completamento delle cure contro il cancro. Secondo quanto comunicato da Kensington Palace, l’obiettivo principale della visita è esplorare il prestigioso 'Reggio Emilia Approach', un modello educativo riconosciuto a livello internazionale che si basa sull'importanza delle relazioni, della comunità e dell’ambiente nello sviluppo dei bambini.

La missione di due giorni prevede incontri con insegnanti, genitori, bambini, amministratori locali e rappresentanti del mondo imprenditoriale per scoprire come funzionano i principi educativi che fioriscono nella città emiliana. Il modello educativo locale punta a creare ambienti di apprendimento creativi, inclusivi e interattivi, mettendo al centro l’ascolto e la partecipazione attiva dei più piccoli nei processi di crescita.

Durante il viaggio, la Principessa Middleton approfondirà il confronto tra l’esperienza italiana del 'Reggio Emilia Approach' e il lavoro svolto dal Centre for Early Childhood attraverso il lancé gli Shaping Us Framework, un progetto iniziato nel febbraio 2025 per migliorare la comprensione dell’importanza dei primi anni di vita dei bambini. Questo viaggio in Italia è un evento significativo anche a livello personale per la Principessa del Galles: è infatti il suo primo importante impegno ufficiale dopo aver superato il cancro.

Kate Middleton aveva annunciato la sua malattia nel marzo 2024, sottoponendosi a un trattamento di chemioterapia prima di comunicare nel gennaio 2025 il raggiungimento della remissione. L’evento segna inoltre il suo primo lungo viaggio ufficiale all’estero negli ultimi tre anni e mezzo; l’ultimo infatti risale a dicembre 2022, quando partecipò alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize a Boston.

Avendo tuttavia effettuato altri brevi viaggi, come la visita a Marsiglia durante la Coppa del Mondo di Rugby nel 2023 e la partecipazione al matrimonio del Principe ereditario di Giordania, questo rappresenta invece il suo ritorno al ruolo internazionale con una missione dedicata a un tema che le sta particolarmente a cuore: lo sviluppo della prima infanzia. Fondato nel 2021, il The Royal Foundation Centre for Early Childhood è stato creato per promuovere ulteriormente la ricerca e la collaborazione sullo sviluppo dei più piccoli.

Secondo le dichiarazioni del Palazzo, la visita a Reggio Emilia rappresenta una tappa cruciale per questo studio, permettendo di rafforzare un dialogo internazionale prezioso per scoprire i migliori metodi educativi a favore dei bambini di tutto il mondo





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