Il documentario rivela il senso del Challenge delle tre vette britanniche di Kate Middleton, dedicato alla raccolta fondi contro il cancro e al supporto psicologico dei pazienti.

Il documentario National Three Peaks Challenge, prodotto dal Prince and Princess of Wales, esplora il viaggio emotivo e fisico di Kate Middleton attraverso le montagne britanniche. Questa impresa, iniziata alla fine di giugno, ha visto la principessa affrontare la salita in sole ventiquattro ore delle cime più alte di Scozia, Inghilterra e Galles. Le tre montagne coinvolte sono il Ben Nevis, lo Scafell Pike e lo Snowdon, per un totale di circa centocinquantaquattro chilometri di percorso.

La Missione Solidale del Royal Marsden

La principessa ha dedicato questa scalata alla raccolta fondi per il Royal Marsden Hospital, l'ente benefico dell'ospedale londinese in cui è stata curata. Dopo il debutto sulla Bbc nel Regno Unito, il documentario arriverà anch'esso sull'emittente, mostrando il legame tra l'esperienza personale della duchessa e la missione dell'istituzione. Kate Middleton ha camminato da sola, con il supporto del soccorso alpino, incontrando lungo il percorso anche i volontari che portavano in cima, sulla sedia a rotelle, il piccolo Ted Haslam, undici anni.

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Il Ruolo Centrale del Supporto Psicologico

Il cuore del racconto si concentra sulle parole che curano e sul perché il supporto psicologico fa parte integrante della guarigione oncologica. Nel documentario Kate incontra persone che stanno vivendo o hanno vissuto il cancro, come Svitlana, del gruppo di sostegno. Svitlana spiega che la guarigione è un viaggio, simile a riconnettersi con le cose che un tempo conoscevi, e come trovare un senso di speranza e gioia accanto all'incertezza. Questo messaggio viene rinforzato dal suono di una campana, simbolo di remissione, suonato da Claire Lorente, trenta anni, che ha appena concluso le cure per un tumore al seno.

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Il Ritroppo Famigliare Dopo l'Impresa

Ai piedi dell'ultima vetta l'aspettavano il principe William, i figli George, Charlotte e Louis, i genitori Carole e Michael e il fratello James. Quando le è stato detto di essere in remissione, al Royal Marsden, non l'ha fatto. A risponderle, durante la scalata, è il fratello James Middleton. Nel trailer si vede Kate abbracciare il marito all'arrivo e con i tre figli. Già allora, sui social, la principessa aveva spiegato il senso dell'impresa, annunciando in un video di avere un tumore, scoperto dopo un intervento all'addome, e di aver iniziato una chemioterapia preventiva.

Un Capitolo di Chiusura e Speranza

Già nel gennaio del 2025 è arrivata la notizia della remissione della principessa. Questo documentario sembra il capitolo che chiude quel percorso, con una frase che nel trailer suona quasi come un bilancio personale. La narrazione unisce l'impresa fisica dell'alpinismo con la resilienza emotiva dei pazienti, evidenziando come la comunità e la speranza siano fondamentali nel processo di guarigione.