Kate Middleton si diverte a Reggio Emilia, interagisce con bambini e promuove l’apprendimento creativo

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha visitato il Municipio dove è stato consegnato l’ambitissimo Primo Tricolore e ha partecipato ad attività didattiche con bambini della Scuola dell’Infanzia ‘Salvador Allende’ di Reggio Emilia. Ha interagito in italiano e sottolineato l’importanza dell’apprendimento creativo e dell’ambiente di apprendimento.

Una missione globale per lo sviluppo della prima infanzia, una pietra miliare significativa, così i giornali britannici descrivono oggi la prima giornata del primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro del 2024 e la successiva guarigione.

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha visitato il Municipio dove è stato consegnato l’ambitissimo Primo Tricolore e ha partecipato ad attività didattiche con bambini della Scuola dell’Infanzia ‘Salvador Allende’ di Reggio Emilia, interagendo in italiano e sottolineando l’importanza dell’apprendimento creativo e dell’ambiente di apprendimento. Oggi, nel secondo e ultimo giorno della visita, altre scuole e attività educative attendono la principessa prima di ripartire alla volta di Windsor e di tornare dai figli.

Sempre attenta a soluzioni che beneficiano l’ambiente, Kate ha assunto un impegno per avviare un dialogo pratico e veramente globale sullo sviluppo cerebrale infantile





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