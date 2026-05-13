Kate Middleton, the Duchess of Cambridge, has embarked on her first official trip since the forced stoppage, visiting Reggio Emilia, Italy. She was greeted warmly with a crowd of over a thousand people cheering and waving during her arrival. Engaging in a dialogue with the locals, Middleton revealed her fondness for learning Italian during her university years. The tour was particularly memorable as she delved into the Reggio Emilia Approach and the Anna Frank 'Asilo', where the unique pedagogy innovated by Loris Malaguzzi thrives. Kate even promised to visit the school again as she was captivated by the philosophy and architectural concept of the Reggio Emilia Approach.

Kate Middleton è tornata, e ha scelto l'Italia per il suo primo, attesissimo viaggio ufficiale dopo lo stop forzato. Tuttavia, dimenticate le formalità ingessate: quella a Reggio Emilia è stata una missione dell'anima.

Sotto un cielo emiliano che sembrava aver atteso solo lei, la Principessa del Galles è apparsa radiosa in un completo ceruleo di Edeline Lee, pronta a immergersi in quella filosofia che tutto il mondo ci invidia: il Reggio Emilia Approach. L'abbraccio di piazza Prampolini l'ha acclamata da tremila persone.

Kate, che durante gli anni universitari a Firenze ha imparato ad amare la nostra lingua, non si è tirata indietro: ha regalato sorrisi e qualche parola in italiano ai bambini che la chiamavano a gran voce. Nonostante l'aura da futura Regina, a colpire è stata la sua semplicità, in molti hanno ammesso: 'È una di noi' di Daiana memoria.

In Comune, tra il tricolore e le pioniere del metodo pedagogico nato nel Dopoguerra, Kate è andata dritta al sodo: 'Voglio capire perché mettere i bambini al centro cambi il futuro', ha chiesto con la curiosità di chi, oltre che madrina del Royal Foundation Centre for Early Childhood, è prima di tutto una madre. Negli 'asili più belli del mondo', il metodo ideato da Loris Malaguzzi si tocca con mano.

Kate ha osservato i piccoli 'atelieristi' al lavoro sul progetto delle 'forme del vento', perdendosi tra i loro collage e disegni. È rimasta affascinata dall'architettura delle scuole, dove le aule ruotano attorno a una 'piazza' interna, simbolo di cittadinanza e condivisione. Particolarmente toccante il momento in cui le è stata spiegata l'origine del nome della scuola: una scelta collettiva dei civili nel 1964, per onorare Anna Frank come monito di pace e libertà per le nuove generazioni.

Un valore simbolico che la Principessa ha accolto con visibile emozione. L'Erbazzone e la promessa, non sarebbe un viaggio in Emilia senza un tributo alla gola. Kate si è intrattenuta con le cuoche della scuola, lasciandosi conquistare dal profumo dell'Erbazzone DOP. La Principessa non solo ha assaggiato con gusto la celebre torta salata, ma ha voluto portarsi a casa la ricetta originale.

Ma il vero momento cult della giornata è arrivato alla fine. Quando il protocollo stava per riportarla via, un bambino l'ha bloccata con la spontaneità che solo i piccoli possiedono: 'Puoi venire un’altra volta qui?

'. La risposta di Kate? Un sorriso luminoso e una promessa sussurrata nella nostra lingua: 'Sì, certo'. La magia vera è avvenuta tra le mura della scuola dell'infanzia Anna Frank.

Qui, il metodo ideato da Loris Malaguzzi si tocca con mano. Kate ha osservato i piccoli 'atelieristi' al lavoro sul progetto delle 'forme del vento', perdendosi tra i loro collages e disegni. È rimasta affascinata dall'architettura delle scuole, dove le aule ruotano attorno a una 'piazza' interna, simbolo di cittadinanza e condivisione





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