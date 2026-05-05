Kate, principessa del Galles, torna alle attività ufficiali con una visita in Italia

Dopo aver completato il trattamento contro il cancro, la principessa Kate si recherà a Reggio Emilia per approfondire l’approccio educativo che ha rivoluzionato la pedagogia infantile. Un ritorno alla vita pubblica che segna un passo importante nel suo impegno per lo sviluppo della prima infanzia.

LONDRA, 6 maggio (Reuters) - La principessa del Galles Kate si recherà in Italia la prossima settimana per la sua prima visita ufficiale all’estero dopo aver completato il trattamento contro il cancro, come annunciato oggi da Kensington Palace.

La moglie dell’erede al trono, il principe William, intraprenderà un viaggio di due giorni a Reggio Emilia, nel nord Italia, come parte del suo impegno per lo sviluppo della prima infanzia, tema centrale del suo lavoro pubblico. La visita sarà incentrata sull’approccio educativo di Reggio Emilia, un metodo pedagogico che pone al centro dello sviluppo del bambino le relazioni, l’ambiente e la comunità, influenzando scuole in tutto il mondo.

Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: La principessa non vede l’ora di visitare l’Italia e di vedere in prima persona come l’approccio di Reggio Emilia crei ambienti in cui la natura e le relazioni umane si uniscono per sostenere lo sviluppo dei bambini. Kate ha rivelato nel 2024 di essere in trattamento per una forma non specificata di cancro, annunciando poi nel 2025 di essere in remissione.

Da allora, ha ridotto significativamente il suo carico di lavoro ufficiale, concentrandosi su un approccio graduale al ritorno alle attività pubbliche. Nonostante le sue apparizioni siano aumentate negli ultimi mesi, questa sarà la sua prima partecipazione a un evento internazionale dopo la malattia. La principessa, madre di tre figli – il principe George, 12 anni, la principessa Charlotte, 11 anni, e il principe Louis, 8 anni – ha fatto dello sviluppo della prima infanzia la sua principale area di impegno.

Nel 2021 ha lanciato il Royal Foundation Centre for Early Childhood, un’iniziativa che riunisce esperti e ricerche per promuovere il benessere emotivo e sociale dei bambini nei primi anni di vita. In occasione della visita, il centro pubblicherà una nuova risorsa, la guida Foundations for Life, che offre strumenti pratici per sostenere lo sviluppo dei bambini.

Nella prefazione del documento, Kate scrive: In un mondo sempre più distratto e digitale, è fondamentale investire in ciò che ci aiuta a prosperare: la connessione umana. La visita in Italia rappresenta un passo significativo nel ritorno alla vita pubblica della principessa, dimostrando il suo impegno continuo per la causa che le sta a cuore. Durante il viaggio, incontrerà educatori, famiglie e esperti del settore per approfondire le pratiche educative innovative che caratterizzano l’approccio di Reggio Emilia.

La scelta di questa destinazione non è casuale: la città è riconosciuta a livello internazionale per il suo modello educativo, che ha ispirato programmi in tutto il mondo. La principessa ha sempre sottolineato l’importanza di creare ambienti stimolanti e inclusivi per i bambini, dove le relazioni e l’interazione con la natura giocano un ruolo fondamentale.

Questa visita segna un momento importante per Kate, che continua a lavorare per promuovere il benessere delle generazioni future, nonostante le sfide personali affrontate negli ultimi anni





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