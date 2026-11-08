Katia Ricciarelli: aborto prima del matrimonio con Baudo e abuso da parte di un frate

La soprano Katia Ricciarelli rivela di aver interrotto la gravidanza prima delle nozze con Pippo Baudo e parla di un abuso subìto da un frate nei primi anni ottanta.

La celebre soprano Katia Ricciarelli ha rivelato pubblicamente dettagli profondamente personali e dolorosi riguardanti la sua vita privata, sfatando alcuni miti che circondavano il suo matrimonio e la sua carriera. La donna ha raccontato di come Pippo Baudo le abbia chiesto di interrompere una gravidanza prima del loro legame nuziale, un evento che ha segnato profondamente il suo percorso esistenziale.

La scelta di interrompere la gravidanza

Secondo quanto dichiarato da Katia Ricciarelli, all'inizio della sua storia con il conduttore televisivo la donna rimase incinta. Pippo Baudo, in quel frangente, le disse chiaramente che la gravidanza non era compatibile con i loro piani futuri. La soprano ha spiegato di aver accolto la decisione di interrompere il concepimento, un gesto che non le ha permesso di avere figli in seguito.

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Il ruolo di Pippo Baudo

Il conduttore Pippo Baudo ebbe un'influenza decisiva su questa scelta critica per la salute riproduttiva di Katia Ricciarelli. La donna ha ammesso di non essere riuscita a opporsi a quella richiesta, attribuendone la responsabilità a se stessa perché considerava quell'amore come l'ultimo della sua vita.

Abuso da parte di un frate

Prima del matrimonio e della carriera internazionale, Katia Ricciarelli desiderava diventare suora, una vocazione che la portò a provarsi l'abito di una sorella di un frate con cui era molto legata. Tuttavia, un episodio traumatico causò un cambiamento radicale dei suoi progetti di vita. Un frate abusò della sua innocenza, tradendo la fiducia che la giovane riponeva in lui.

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Le conseguenze psicologiche

Il tradimento di quella figura religiosa portò Katia Ricciarelli a tentare il suicidio, un evento che la costrinse a ricoverarsi in ospedale. Durante la degenza, il frate colpevole la visitò chiamandola "Angelo mio", una reazione che la soprano descrisse con rabbia e delusione per la mancanza di remore da parte dell'abusante.

L'isolamento e la solitudine

Nel periodo successivo all'abuso, Katia Ricciarelli, sua madre e le sue sorelle si trovarono ad affrontare una situazione di forte isolamento sociale. La famiglia subì pesanti critiche e incomprensioni da parte dell'ambiente circostante, sentendosi attaccata e derisa da tutti coloro che le erano vicini.