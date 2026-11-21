L'ex giornalista Katie Ham condivide le sue riflessioni su tre mesi a Tokyo. Scopri le ragioni del suo entusiasmo per treni e omotenashi e la critica alla plastica.

La giornalista neozelandese Katie Ham ha annunciato il suo trasferimento definitivo a Tokyo, capitale del Giappone, dopo un periodo di tre mesi trascorso nella metropoli asiatica. Questa decisione segna un cambiamento radicale nella sua vita personale e professionale, rappresentando una svolta significativa rispetto alla sua precedente esperienza di lunga durata.

Prima di stabilirsi nella capitale nipponica, Ham ha dedicato otto anni a navigare in barca a vela per tutto il mondo. Questo viaggio esteso ha avuto un impatto profondo sulla sua vita privata, mettendo in crisi il suo matrimonio con il partner durante il ritorno alla vita domestica tradizionale. Il nuovo inizio a Tokyo rappresenta quindi non solo un cambio di residenza, ma un tentativo di ricostruire un equilibrio stabile e una nuova prospettiva esistenziale.

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Efficienza dei trasporti pubblici a Tokyo

La rete di trasporto pubblico di Tokyo rappresenta il primo aspetto che ha conquistato Katie Ham durante il suo breve soggiorno. La città ospita quasi sette milioni di persone che utilizzano la metropolitana ogni singolo giorno, garantendo una mobilità capillare ed estrema. Per l'ex giornalista del quotidiano The Post, questa infrastruttura offre una libertà di movimento difficile da comprendere se non vissuta in prima persona.

Il sistema ferroviario si distingue per una precisione cronometrica sorprendente, con i treni che arrivano all'esatto secondo indicato dall'orario di partenza. Non è necessario effettuare annunci eroici o dimostrare resistenza civica per essere sicuri di arrivare al lavoro in orario. Basta avvicinare il telefono al lettore, verificare il binario corretto e attendere: la puntualità diventa una garanzia naturale e non un'eccezione. Questa affidabilità si estende anche ai treni ad alta velocità, ai traghetti e agli autobus, permettendo di percorrere distanze considerevoli senza la necessità di possedere un'automobile personale.

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Il valore dell'ospitalità omotenashi

Un secondo elemento fondamentale dell'esperienza di Ham è il concetto di omotenashi, termine giapponese che indica la capacità di anticipare le esigenze di un ospite prima ancora che vengano espresse verbalmente. Questa forma di cortesia raffinata è visibile quotidianamente nei piccoli bar di quartiere, nei ristoranti, negli alberghi e nei konbini, ovvero i minimarket diffusi in tutta la città. Ham ha notato come questa filosofia si traduca in attenzioni concrete e premurose.

Quando comincia a piovere, i negozianti dispongono sacchetti specifici per gli ombrelli all'ingresso dei locali per proteggere i clienti. Nelle stazioni ferroviarie sono presenti armadietti dove i pendolari possono lasciare i bagagli durante gli spostamenti. Inoltre, i distributori automatici sono collocati praticamente ovunque, trovando collo even in cima alle montagne, un servizio che riflette l'attenzione al comfort dell'utenza. I konbini, in particolare, rendono netto il confronto con la Nuova Zelanda, dove Ham considera affascinanti i piccoli negozi di vicinato ma ritiene che non reggano il paragone con la varietà e l'efficienza offerta dai minimarket giapponesi.

Philosophie estetiche e consumo consapevole

Oltre ai servizi, Ham ha esplorato modi di pensare giapponesi che hanno messo in discussione le sue convinzioni più radicate legate al perfezionismo. Ha scoperto la filosofia estetica del wabi-sabi, la quale riconosce la bellezza nell'imperfezione, nella transitorietà e nei segni lasciati dal tempo. Per una persona che si definisce perfezionista, questo approccio risulta inizialmente destabilizzante ma successivamente liberatorio, offrendo una prospettiva diversa sulla valutazione delle cose e delle situazioni.

A questa sensibilità, Ham affianca l'antica tecnica del kintsugi, che permette di riparare oggetti di ceramica rotti utilizzando l'oro per ricongiungerne i frammenti. Lei considera profondamente rivoluzionario vedere un oggetto rotto non come qualcosa da buttare via, ma come un manufatto da valorizzare. Questo principio di cura e conservazione è evidente nei negozi vintage di Tokyo, dove interi edifici su più piani sono dedicati ad abiti di seconda mano selezionati con cura e mantenuti in condizioni impeccabili. Una realtà che, ai suoi occhi, rende meno affascinanti i tradizionali negozi dell'usato presenti in Nuova Zelanda.

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La critica all'uso della plastica in Giappone

L'entusiasmo di Katie Ham per la nuova vita a Tokyo non si estende tuttavia a ogni aspetto della quotidianità giapponese. Lei rimane completamente sconcertata dal rapporto del paese con l'uso della plastica, una pratica che continua a non condividere nonostante l'ammirazione per altri aspetti culturali. Nei supermercati trova spesso banane confezionate singolarmente, mele avvolte in involucri protettivi singoli e carne imballata in modo eccessivo.

Per contrastare attivamente questo utilizzo della plastica, Ham ha deciso di portare sempre con sé una borsa riutilizzabile di Woolworths, la catena di supermercati neozelandese. Questa scelta, sebbene ecologicamente corretta, la fa apparire sempre più fuori posto tra i numerosi sacchetti monouso ancora diffusi. Alla fine del suo racconto, Ham conclude affermando di accettare volentieri i treni puntuali, l'ospitalità premurosa e la sfida filosofica di mettere in discussione il proprio modo di pensare. Tuttavia, lascia intendere chiaramente che il Giappone deve tenersi la sua plastica, evidenziando una discrepanza fondamentale tra eccellenza dei servizi e sostenibilità ambientale.