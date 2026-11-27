La popstar e l'ex primo ministro canadese hanno viaggiato per circa 24 ore a bordo dell'osservatorio di lusso. Il costo per la coppia è stato di oltre 90mila euro. Un viaggio ricco di incontri inattesi con Macron.

La cantante statunitense Katy Perry e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau hanno completato un lussuoso viaggio in treno che ha attraversato diverse capitali europee, culminando con l'arrivo a Venezia. La traversata, effettuata a bordo di una delle carrozze più esclusive dell' Orient Express, ha richiesto circa ventiquattr'ore di percorso tra comfort di altissimo livello e momenti di svago privati.

Dettagli tecnici dell'Orient Express e costo del viaggio

Il mezzo utilizzato per questo spostamento è un Observatoire, una vettura speciale introdotta nel 2025 che rappresenta l'apice del design ferroviario contemporaneo. Il progetto è stato curato dall'artista francese JR in collaborazione con maestri artigiani esperti nelle tecniche tradizionali dell'intarsio e della vetrata. Questa configurazione interna non è una semplice cabina, ma un vero e proprio ambiente abitativo di lusso dotato di una camera matrimoniale, una zona dedicata al pranzo e un salotto arricchito da una biblioteca personale.

Also read Katy Perry e Justin Trudeau, viaggio da 80mila sterline sull’Orient Express: una fuga romantica tra lusso e champagne

All'interno della vettura è presente anche una piccola sala da tè, progettata per essere uno spazio nascosto e riservato agli ospiti, oltre a un lucernario posto sul soffitto che permette di osservare direttamente il cielo durante il percorso notturno. Per usufruire di questo servizio esclusivo per circa ventiquattr'ore, la coppia ha dovuto sostenere una spesa di oltre 90mila euro. L'importo riflette non solo il costo del biglietto, ma anche l'esclusività della struttura e la personalizzazione dell'esperienza di viaggio.

Scena del crimine o di gala? Dettagli dello stile e degli incontri

Katy Perry ha documentato ogni singolo istante della vacanza condividendo una serie di foto e video sui propri canali social, offrendo ai suoi follower uno sguardo dettagliato sulla vita a bordo del treno. Le immagini mostrano la cantante in un elegante minidress color champagne durante le serate a bordo, accompagnata dall'ex primo ministro canadese vestito in smoking bianco. Le due figure hanno partecipato a momenti di relax che includevano partite a carte e giochi di backgammon, oltre a cene servite su tavole imbandite con tovaglie di lino bianco e illuminate da lampade dorate.

Advertisement

Un particolare scatto pubblicato ha catturato Katy Perry mentre si rilassava in un bagno caldo, godendosi il panorama che scorreva rapidamente fuori dal finestrino senza la necessità di uscire dalla vasca. Al momento dell'arrivo a Venezia, la popstar ha lasciato il treno indossando un abito nero con un profondo scollatura, chiuso da bottoni dorati e abbinato a un paio di ballerine. L'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, 54 anni, ha accompagnato la cantante, 42 anni, dimostrando come la loro relazione sia sempre più visibile e consolidata sotto gli occhi del pubblico internazionale.

Itinerario europeo e l'incontro inatteso con Emmanuel Macron

La traversata in treno è stata solo una tappa di un viaggio europeo più ampio che ha avuto inizio a Barcellona. La cronologia degli eventi mostra che Justin Trudeau ha partecipato a una conferenza a Barcellona, dove Katy Perry lo ha accompagnato. Successivamente, la coppia è stata fotografata a Milano e a Parigi, prima di imbarcarsi a bordo dell'Orient Express. Durante questa vacanza, è avvenuto un incontro che ha sorpreso l'opinione pubblica: l'ex presidente francese Emmanuel Macron si è imbattuto nella coppia, entrando apparentemente per sbaglio nell'appartamento o nell'area riservata dove si trovavano i due.

Alcuni osservatori hanno definito Macron come il terzo incomodo più illustre della scena, mentre altri hanno notato come la popstar americana sembri conquistare sempre più l'attenzione delle figure politiche di spicco. Questo episodio si aggiunge a una serie di apparizioni pubbliche che hanno caratterizzato la loro storia recente. Nell'autunno scorso, le foto pubblicate dallo yacht al largo della California e la prima uscita pubblica a Parigi per il compleanno della cantante hanno segnato un'evoluzione nella visibilità della coppia.

Storia dell'Orient Express e prossimi sviluppi per il 2023

La storia di questo treno leggendario risale al 1883, quando fu creato inizialmente per collegare l'Europa occidentale a Costantinopoli. La fama mondiale di questo servizio è cresciuta enormemente grazie anche alla presenza del romanzo di Agatha Christie, che ha inserito il treno nell'immaginario collettivo globale. Le carrozze attualmente in circolazione sono quelle originali degli anni Venti e Trenta, rigorosamente restaurate in stile Art Déco. Per decenni, questo mezzo ha ospitato reali, diplomatici e divi del cinema, mantenendo intatta la sua aura di esclusività.

Advertisement

Nel 2023, l'Italia ha lanciato un progetto per rilanciare l'Orient Express sul territorio nazionale, inserendo nuovi itinerari e carrozze speciali che attraggono un pubblico internazionale. Katy Perry e Justin Trudeau, con il loro debutto ufficiale in coppia sul red carpet del Tribeca Festival di New York lo scorso giugno, si inseriscono in questo contesto di glamour internazionale. La loro presenza a bordo di un'icona del lusso europeo conferma il prestigio sempreverde di questo mezzo di trasporto storico.