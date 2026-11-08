Katy Raman eletta sindaco di Los Angeles, sconfitta Bass

Katy Raman, 45 anni, vince le elezioni per il municipio di Los Angeles battendo la sindaca uscente Karen Bass, portando in città il messaggio del socialismo democratico sulla crisi abitativa.

Katy Raman ha vinto le elezioni comunali diventando la nuova sindaca di Los Angeles, superando la candidata uscente Karen Bass. Questa vittoria storica segna l'ascesa di una nuova ala del socialismo democratico nelle principali città americane, similmente a quanto accaduto con la politica di Mamdani.

Chi ha vinto le elezioni di Los Angeles

Katy Raman, quarantacinque anni, nata in India ed emigrata negli Stati Uniti da bambina, ha ottenuto la vittoria contro la sindaca uscente Karen Bass, che ha 73 anni. Raman ha studiato urbanistica e pianificazione delle città, lavorando su temi legati alla povertà e all'emergenza abitativa. Ha inoltre contribuito a fondare un'organizzazione di volontariato per persone senza casa a Los Angeles ed è stata eletta consigliera municipale nel 2020.

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I temi centrali della campagna elettorale

La vittoria di Raman è stata trainata da diversi fattori chiave emersi nel corso della campagna. Tra questi, la gestione dell'emergenza che ha devastato la zona di Pacific Palisades nel gennaio dell'anno scorso ha danneggiato la reputazione di Bass. Inoltre, la crisi abitativa ha messo a disagio migliaia di persone che vivono per strada, creando delusione tra gli elettori verso l'amministrazione uscente.

Un altro elemento decisivo è stato il sostegno dei giovani elettori progressisti delle nuove generazioni, che hanno dato a Raman una quota importante del consenso. Al contrario, l'avversaria Karen Bass ha ricevuto principalmente il sostegno degli ultracinquantenni. Nonostante la sconfitta, Bass ha ammesso subito la sconfitta e promesso collaborazione per garantire una transizione fluida.

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Il programma della nuova sindaca Raman

Il programma di Raman è chiaro e concreto, incentrato su problemi quotidiani come il costo della vita. Promette di aumentare la costruzione di abitazioni accessibili alla classe media e di cambiare il sistema di assistenza rafforzando le équipe mediche. Inoltre, intende migliorare il trasporto pubblico e dimezzare il numero di persone che dormono per strada entro le Olimpiadi di Los Angeles del 2028.

Sul fronte dell'immigrazione, Raman ha annunciato l'intenzione di cambiare il capo della polizia, che aveva collaborato con gli agenti dell'Ice nei raid contro gli illegali. Ha definito genocidio la guerra a Gaza, sostenendo al contempo il diritto di Israele a esistere. Questo approccio pragmatico ha catturato l'attenzione di milioni di americani.

Confronto con il socialismo democratico a New York

Raman condivide con Mamdani l'attenzione alle disuguaglianze, ma pone al primo posto l'emergenza abitativa e i senzatetto. La sua ascesa politica riflette il malcontento degli abitanti delle due città più importanti d'America verso la politica tradizionale, anche democratica. La gente cerca risposte concrete ai problemi quotidiani, non solo battaglie ideologiche.

Ora il socialismo democratico abbraccia tutto il Paese, con Los Angeles e New York sotto gli occhi di milioni di cittadini. Raman ha promesso di andare in municipio ogni giorno per lavorare e conquistare la fiducia dei cittadini, rendendo omaggio all'avversaria come una persona che ha dedicato decenni alla città.