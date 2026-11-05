Kaufmann ergastolo per omicidio donna e figlia: la difesa valuta appello

Il tribunale ha condannato Kaufmann all'ergastolo per l'uccisione della compagna e della figlia di 11 mesi. La difesa annuncia che valuterà l'appello entro novanta giorni.

Il Tribunale ha pronunciato la sentenza definitiva per il caso drammatico avvenuto nella Capitale, condannando Kaufmann all'ergastolo. La pena include inoltre tre anni di isolamento diurno per le accuse di omicidio aggravato. Le vittime designate erano la compagna dell'imputato e sua figlia, una lattante di appena 11 mesi.

La scoperta della tragedia avvenne nel parco della Capitale, dove i corpi delle due vittime furono rinvenuti a pochi metri l'uno dall'altro. L'eventualità che la piccola potesse essere salvata aggiunge un ulteriore strazio al quadro giudiziario, sottolineando la gravità del fatto avvenuto.

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Dettagli della Condanna e Sentenza

La decisione del Tribunale ha chiuso un iter giudiziario complesso che ha tenuto sotto i riflettori l'opinione pubblica. Kaufmann è stato ritenuto colpevole delle accuse di omicidio, con la condanna all'ergastolo che riflette la gravità dei reati commessi ai danni della donna e del bambino. L'isolamento diurno costituisce una misura aggiuntiva prevista dal sistema penitenziario.

I familiari delle vittime hanno espresso un misto di dolore e sollievo per l'esito del processo. L'avvocato Giusina Battaglia ha dichiarato che i parenti possono trovare un piccolo conforto rispetto al dramma subito, descrivendo la perdita come un trauma moltiplicato. Si tratta di una figlia unica e di una nipote che non hanno mai conosciuto e che si poteva salvare.

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Posizione della Difesa e Prossimi Passi

La difesa ha già annunciato la propria strategia processuale futura. L'avvocato Giuseppe Foti, che rappresenta Kaufmann, ha chiarito che la valutazione dell'appello è in corso. La decisione finale su eventuali ricorsi sarà presa a breve, nel rispetto dei tempi processuali stabiliti.

Foti ha inoltre sottolineato come molte dinamiche del processo restino sconosciute a tutti. L'avvocato difensore ha affermato che probabilmente non si saprà mai tutto, mantenendo la convinzione che rimarranno diverse lacune nell'accertamento dei fatti. Questo aspetto viene presentato come un punto fermo per la strategia di appello.

Impatto Sociale e Controversie Giudiziarie

Il caso ha generato ampio dibattito sulla necessità di chiarezza nei processi ad alta tensione mediatica. La sentenza ribadisce la severità del codice penale italiano di fronte a crimini contro l'incolumità di minori e partner. L'isolamento diurno imposto a Kaufmann rappresenta una misura di sicurezza significativa.

La comunità legale segue con attenzione gli sviluppi successivi alla condanna. L'eventuale presentazione dell'appello da parte della difesa di Foti potrebbe aprire una nuova fase del procedimento. Tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei minori e alla giustizia riparativa resteranno al centro del dibattito pubblico nei prossimi mesi.