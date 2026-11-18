Il Kazakistan mira alla certificazione FAA categoria 1 per i voli diretti verso gli Stati Uniti. Il viceministro Lastayev conferma le trattative in vista del vertice G20 a Miami con Trump.

Il Kazakistan sta intensificando i propri sforzi diplomatici e tecnici per ottenere l'autorizzazione della Federal Aviation Administration (FAA) necessaria ad aprire rotte aeree dirette verso gli Stati Uniti. Questaambiziosa mossa strategica è strettamente connessa alla preparazione per il prossimo vertice del G20, programmato per il 14 e 15 dicembre a Miami, dove il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, è atteso su invito esplicito del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Obiettivo FAA e certificazioni di sicurezza

Talgat Lastayev, viceministro dei Trasporti del Kazakistan, ha dichiarato ufficialmente martedì che il governo nazionale si attende una risposta definitiva entro il mese di dicembre riguardante l'assegnazione della categoria 1 di sicurezza aerea. Questo prestigioso riconoscimento, emesso dalla FAA, è il requisito fondamentale per consentire alle compagnie aeree internazionali di operare voli senza scali tecnici tra il territorio kazako e quello americano. Lastayev ha sottolineato che la decisione finale spetta esclusivamente all'ente regolamentatore statunitense, ma le prospettive appaiono positivamente definite dopo le ultime verifiche.

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Un audit condotto dalla commissione di ispezione americana in Kazakistan durante il mese di settembre ha prodotto risultati preliminari molto incoraggianti. Le valutazioni tecniche hanno confermato che gli standard di sicurezza e gestione del traffico aereo nazionali sono allineati alle rigorose normative internazionali richieste. L'approvazione formale della categoria 1 eliminerebbe le barriere legali e operative che attualmente impediscono l'instaurazione di collegamenti diretti, segnando un traguardo storico per il settore dei trasporti della nazione centroasiatica.

Crescita traffico e posizione strategica

Il mercato aeronautico kazako sta vivendo un'espansione senza precedenti, passando dai 10 milioni di passeggeri registrati annualmente prima della pandemia globale ai 31 milioni di viaggiatori dell'anno corrente. Le proiezioni ufficiali indicano che il traffico passeggeri dovrebbe raddoppiare, raggiungendo quota 60 milioni di unità entro il prossimo quinquennio. Lastayev ha spiegato durante la conferenza globale sui trasporti dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) tenutasi a Montreal che il sistema aeroportuale nazionale sta ricevendo investimenti massicci per supportare questa crescita demografica e commerciale.

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La geografia del Kazakistan offre attualmente un vantaggio logistico significativo per il transito aereo internazionale. Le compagnie aeree statunitensi ed europee stanno evitando lo spazio aereo russo a causa delle sanzioni e del conflitto in Ucraina, mentre il traffico è limitato anche nel Medio Oriente a causa delle tensioni regionali. Lastayev ha definito il proprio Paese una "cintura" geografica centrale, posizionata esattamente tra due zone di esclusione aerea, trasformando una potenziale criticità geopolitica in un'opportunità di hub di transito continentale.

Prospettive operative e scenari futuri

Nonostante l'obiettivo politico di iniziare i voli diretti prima del vertice G20 a dicembre, le infrastrutture e le procedure commerciali richiedono un iter più lungo. Lastayev ha precisato che le compagnie aeree dovrebbero essere in grado di lanciare concretamente i collegamenti diretti tra il Kazakistan e gli Stati Uniti entro la fine del 2027. Questo lasso di tempo è necessario per adeguare le flotte, stipulare accordi bilaterali di servizi aerei e preparare i terminal degli aeroporti internazionali, come quello di Almaty, all'accoglienza di voli transoceanici di lungo raggio.

Il tentativo di consolidare i legami economici e politici con Washington rappresenta una manovra delicata per il governo di Astana. Donald Trump ha manifestato un interesse specifico ad approfondire le relazioni con l'Asia centrale, una regione in cui tradizionalmente la Russia e la Cina esercitano un'egemonia politica ed economica predominante. L'ingresso del Kazakistan nel consiglio direttivo dell'agenzia delle Nazioni Unite è un altro tassello di questa strategia di diversificazione delle alleanze internazionali.