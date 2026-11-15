Kean ricorda Chiara Costanzo a Verissimo: il bacio e la rabbia per la scomparsa

Kean, Francesca e Leonardo Bove raccontano la notte di Capodanno e il doloroso ricordo di Chiara Costanzo al rientro in televisione con il libro 'Quando finisce la notte'.

Chiara Pagani e Kean hanno fatto il loro ritorno a Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin, per condividere con il pubblico e gli ospiti speciali Francesca e Leonardo la complessa vicenda della loro vita. I tre giovani, le cui storie si sono intrecciate tragicamente nella notte di Capodanno in cui Chiara Costanzo è deceduta, hanno deciso di raccontare ciò che è accaduto attraverso la pubblicazione del libro Quando finisce la notte. Questa uscita editoriale rappresenta per loro un momento fondamentale per spiegare il loro percorso, affrontando sia le paure legate al futuro sia la speranza di una nuova esistenza.

La memoria del primo bacio e la ferita aperta

Kean ha aperto la discussione con un ricordo personale molto specifico, parlando di un momento che si è verificato prima dello scoppio del dramma che ha sconvolto la loro vita. Ha confermato che quella sera, insieme a Chiara Costanzo, si erano scambiati il primo bacio, un evento che ha definito come speciale e inaspettato. Il giovane ha raccontato che aveva dato il via libera alla relazione, ma che all'inizio non si sentiva sicuro, poiché aveva notato che lei lo guardava male e pensava di non avere possibilità. Tuttavia, il bacio è avvenuto e lui si è detto sorpreso da quell'evento, dimostrando che non se lo aspettava.

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La parte più dolorosa di questa rivelazione riguarda l'assenza di Chiara tra i presenti. Kean ha espresso chiaramente la sua rabbia e il suo senso di ingiustizia nel non vedere la sua compagna di classe e amica al loro fianco. Ha chiesto apertamente perché lei non sia con loro in quel momento, sottolineando con amarezza che lui è lì per raccontare, mentre lei non può più lamentarsi del dolore fisico causato dalle ustioni che hanno colpito entrambi. Per Kean, è una ferita ancora aperta il fatto che lei non sia parte di questa narrazione pubblica, nonostante lui si dichiari contento di essere stato uno dei suoi ultimi ricordi viventi.

Racconti dall'ospedale e la resistenza dei giovani

Franco e Leonardo hanno offerto una testimonianza diretta e toccante sui giorni trascorsi nelle strutture ospedaliere, descrivendo le difficoltà fisiche e emotive che hanno dovuto affrontare. Leonardo ha parlato dei messaggi che è riuscito a scrivere ai suoi genitori mentre era intubato, grazie all'utilizzo di una macchina speciale progettata per permettere la comunicazione in assenza di voce. Questo dettaglio tecnico evidenzia la determinazione dei giovani nel mantenere un legame con le loro famiglie anche nei momenti di massima vulnerabilità, dimostrando una resilienza incredibile di fronte alla sofferenza.

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Francesca, dal canto suo, ha raccontato l'affetto ricevuto e le difficoltà pratiche del recupero, come la difficoltà di compiere gesti semplici quando era fasciata e ancora fragile. Le due giovani hanno sottolineato la vicinanza ai genitori, definendo i loro genitori come figure di supporto essenziali in quel periodo buio. Hanno voluto sfatare la narrazione che vorrebbe loro come eroi o semplici sopravvissuti, ribadendo con forza di essere semplicemente ragazzi di sedici e diciassette anni. Il loro obiettivo principale è essere contenti di essere ancora qui e di avere la possibilità di raccontare con onestà ciò che è accaduto senza filtri o retorica.

Il nuovo cammino: tra sogni, paure e speranza

Il ritorno alla normalità per Kean, Francesca e Leonardo non è stato un processo lineare, ma un percorso fatto di alti e bassi. Hanno parlato delle loro nuove vite, che sono ora caratterizzate dalla gestione delle cicatrici fisiche e da un nuovo modo di guardare al futuro. Il libro Quando finisce la notte funge da strumento per elaborare il trauma e condividere con la società la realtà dei fatti, evitando le distorsioni che potrebbero essersi create nei mesi precedenti. La scelta di partecipare a Verissimo permette loro di controllare direttamente la narrazione della loro storia, offrendo una prospettiva autentica e personale su eventi che hanno commosso l'opinione pubblica.

Leonardo ha aggiunto un tocco di umiltà alla sua dichiarazione, precisando che non desiderano essere idealizzati dalla società. La loro presenza in televisione non è volta a cercare approvazione o applausi per la resistenza dimostrata, ma a fornire una testimonianza chiara. Hanno raccontato momenti specifici come i martedì passati a pranzare a casa di Chiara, le uscite insieme e la condivisione di pensieri e sogni. Questi dettagli personali aiutano a umanizzare la tragedia, trasformando Chiara Costanzo da una vittima anonima in una ragazza con cui avevano un legame profondo, fatto di confidenze e affetto reciproco che perdura nella memoria dei sopravvissuti.