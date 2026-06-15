Keiko Fujimori amplia il vantaggio su Roberto Sánchez nella corsa presidenziale peruviana

Il voto del ballottaggio del 7 giugno è ancora in fase di conteggio: Fujimori detiene il 50,051% contro il 49,949% di Sánchez, con proteste pacifiche a Lima e osservatori internazionali che confermano la regolarità delle elezioni.

Lunedì, la candidata di destra Keiko Fujimori ha nuovamente ampliato il suo vantaggio su Roberto Sánchez , il rivale di sinistra, nel rovente confronto elettorale che sta attraversando il Perù.

Dopo una settimana di conteggi serrati, il risultato provvisorio mostrava Fujimori al 50,051% dei voti, mentre Sánchez si attestava al 49,949%, con una differenza di appena 18.300 voti. Il dato è stato elaborato dall'Ufficio Nazionale dei Processi Elettorali, che al momento ha contabilizzato il 98,59% delle schede.

Le autorità elettorali hanno avviato, giovedì scorso, la revisione delle schede contestate del ballottaggio del 7 giugno, un processo che potrebbe protrarsi per giorni o settimane prima di consentire la pubblicazione dei risultati definitivi. Si tratta di una delle competizioni più affiatate nella storia politica del Paese, con entrambi i candidati che si contendono il futuro economico e sociale del Perù.

Nel weekend, Sánchez si è recato nella regione andina di Cusco, tradizionale baluardo del suo sostegno elettorale, per incontrare i sostenitori e sottolineare le proprie preoccupazioni circa il riconteggio delle schede. Il candidato ha infatti dichiarato di nutrire "sospetti" su come vengano gestite le votazioni contestate, ricordando la sua precedente istanza di annullare circa 400.000 voti dall'estero a causa di presunte irregolarità nel loro trasporto.

La richiesta è stata respinta dalle autorità competenti, suscitando ulteriori tensioni tra gli elettori di sinistra. Le proteste non si sono limitate a parole: nei giorni scorsi, i sostenitori di Sánchez hanno organizzato marce pacifiche nella capitale Lima, invocando la necessità di "difendere il voto del popolo" contro quello che definiscono un processo elettorale manipolato. Le manifestazioni, seppur numerose, si sono svolte senza episodi di violenza.

Contemporaneamente, le missioni di osservazione elettorale dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) e dell'Unione Europea hanno concluso che, nonostante la stretta dei risultati, le votazioni si sono svolte regolarmente. I loro rappresentanti hanno invitato il Paese ad attendere pazientemente il conteggio finale, evitando ulteriori tensioni. Il risultato incerto ha avuto ripercussioni anche nei mercati finanziari.

Le azioni peruviane hanno subito una flessione entro la scorsa settimana, alimentata dal timore che le politiche economiche proposte da Sánchez potessero compromettere la stabilità finanziaria del Paese. Tuttavia, l'annuncio di un leggero vantaggio per Fujimori ha permesso una parziale ripresa dei mercati, con gli operatori valutare con attenzione le implicazioni di una potenziale amministrazione di centro-destra.

La figura di Sánchez, supportata dall'ex presidente di sinistra Pedro Castillo - condannato a 11 anni di carcere per tentato scioglimento del Congresso e abuso di poteri- aggiunge ulteriore colore a un quadro politico già complesso, suscitando interesse e apprensione sia a livello nazionale che internazionale





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