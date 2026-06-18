Keiko Fujimori in vantaggio nella presidenza del Perù con margine crescente, Sánchez contesta e chiama alle proteste

La candidata conservatrice Keiko Fujimori si avvia a vincere le elezioni presidenziali peruviane con un margine che si allarga man mano che vengono scrutinati i voti rimanenti, provenienti in larga parte da aree a lei favorevoli. Il rivale di sinistra Roberto Sánchez denuncia irregolarità e organizza proteste, mentre gli osservatori internazionali confermano la regolarità del voto.

La candidata di destra Keiko Fujimori era sulla buona strada per vincere le elezioni presidenziali del Perù con un margine ristretto ma in aumento, con solo lo 0,6% dei voti rimanenti da ricontrollare.

La sua quarta candidatura alla massima carica dello stato la vede in vantaggio di 39.115 voti in un conteggio che ha tenuto il paese in sospeso dal ballottaggio del 7 giugno. Le schede contestate, pari a circa 140.000 voti, sono per il 60% provenienti da Lima e dall'estero, aree tradizionalmente favorevoli a Fujimori. Secondo gli esperti, la natura di questi voti rimanenti rende impossibile un rovesciamento del risultato.

I dati ufficiali mostrano Fujimori al 50,11% contro il 49,89% di Sánchez, con il 99,38% delle schede scrutinate. Se eletta, sarebbe la prima donna a diventare presidente del Perù in modo diretto, dopo aver perso tre precedenti ballottaggi, incluso quello del 2021 per soli 44.200 voti contro Pedro Castillo. Il rivale di sinistra Roberto Sánchez, contestando irregolarità, ha presentato ricorsi legali per annullare i voti per Fujimori e ha chiamato a proteste a Lima.

Le missioni di osservazione internazionali, dell'OSA e dell'UE, hanno dichiarato che il voto si è svolto regolarmente e hanno esortato ad attendere il risultato ufficiale





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