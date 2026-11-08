Keito Swan lascia la California e si trasferisce in Hokkaido, Giappone

Keito Swan racconta perché ha scelto la campagna dell'Hokkaido, dove il costo della vita è molto più basso, ma sconsiglia l'acquisto di case giapponesi come investimento.

Keito Swan, 37 anni e giocatore d'azzardo professionista, ha lasciato Modesto, in California, per trasferirsi nella campagna dell' Hokkaido, in Giappone. La decisione, raccontata a Business Insider, nasce dalla consapevolezza che in Giappone il costo della vita e la qualità della vita fossero nettamente superiori rispetto agli Stati Uniti. Swan dice di essere soddisfatto della scelta, ma avverte che la sua esperienza non è una formula da consigliare a chiunque.

Cresciuto inizialmente negli Stati Uniti, Swan si è trasferito più volte durante l'infanzia per il lavoro del padre nella Marina. Il Giappone, però, era già una presenza familiare: ogni inverno tornava nel Paese per fare snowboard e, in passato, aveva valutato l'ipotesi di stabilirvisi.

Also read California: Serra da 180mila euro genera introiti a sei zeri per coppia

Come Keito Swan ha comprato casa in Hokkaido

Keito Swan ha acquistato una casa nella campagna dell'Hokkaido, ai piedi di un grande parco nazionale e circondata dalle risaie. L'investimento complessivo è stato di circa 180 mila dollari, compresa la ristrutturazione completa che è costata altri 65 mila dollari.

La casa era vecchia e in pessime condizioni, e richiedeva interventi strutturali molto impegnativi. La posizione, invece, è stata uno dei punti a favore dell'acquisto: l'abitazione si trova a circa 15 minuti dall'aeroporto e a mezz'ora di macchina dalla seconda città più grande dell'Hokkaido.

Advertisement

La scelta del Giappone è arrivata dopo due anni trascorsi viaggiando lungo la Panamericana, durante i quali Swan ha capito di voler cambiare vita. Ha preso in considerazione anche l'Argentina, ma il Giappone gli è sembrato l'opzione più semplice, perché aveva già la cittadinanza, conosceva la lingua e la cultura e poteva permettersi uno stile di vita che negli Stati Uniti sarebbe stato molto più costoso.

Costo della vita: Giappone contro California

Le spese mensili di Keito Swan in Giappone si aggiravano intorno ai mille dollari, mentre in California pagava 3,200 dollari al mese per una dependance. Il confronto è il cuore della sua decisione economica, insieme al risparmio ottenuto su altre voci di spesa.

Anche i prezzi quotidiani hanno confermato questa differenza. Per una cena nel suo locale preferito spendeva 1,200 yuan, poco più di 8 dollari. Secondo quanto riferito, anche i costi per l'elettricità e per l'assistenza sanitaria sono risultati decisamente contenuti.

Perché le akiya non sono un buon investimento

Keito Swan sconsiglia di acquistare una casa in Giappone come investimento e mette in guardia dal fenomeno delle akiya, abitazioni abbandonate vendute a prezzi molto bassi. Queste case, però, richiedono seri interventi di ristrutturazione, che possono comportare costi elevati.

Advertisement

Swan sostiene che, se avesse investito 100.000 dollari in borsa o avesse affittato un Airbnb in Giappone per tre mesi all'anno, oggi avrebbe guadagnato molto di più, senza il peso della proprietà immobiliare. Secondo il suo parere, le case giapponesi non sono concepite come investimenti, e acquistarne una con questo scopo è una pessima idea.

Swan conclude che, senza le risorse economiche, la cittadinanza e la conoscenza della lingua, non si sarebbe mai trasferito in Giappone. Riconosce inoltre di essere un sostenitore del rischio come strada verso il proprio sogno americano, ma sottolinea che il Giappone non è quel tipo di Paese.