Kenneth Law si dichiara colpevole di favoreggiamento al suicidio per 14 morti

Kenneth Law, 60 anni, evita il processo per omicidio grazie a un accordo: si dichiara colpevole di aiuto al suicidio per 14 persone a cui aveva venduto nitrito di sodio online.

Kenneth Law , un uomo canadese di 60 anni, è atteso in tribunale venerdì prossimo per dichiararsi colpevole di favoreggiamento al suicidio di 14 persone, in un accordo che gli permetterà di evitare un processo per omicidio di primo grado.

Law, ex ingegnere e cuoco in un hotel di lusso di Toronto, è accusato di aver venduto online nitrito di sodio, una sostanza chimica legale ma potenzialmente letale, a 14 residenti dell'Ontario di età compresa tra 16 e 36 anni, che l'hanno utilizzata per togliersi la vita. L'accordo con i pubblici ministeri prevede il ritiro delle accuse di omicidio di primo grado, riducendo la condanna a un massimo di 14 anni di carcere, come previsto dal Codice penale canadese per il reato di aiuto al suicidio.

La vicenda, che ha attirato l'attenzione globale, ha portato le autorità di diversi paesi, tra cui Gran Bretagna e Irlanda, ad avviare indagini sui decessi legati ai prodotti venduti da Law, con almeno 1.200 pacchi spediti in oltre 40 nazioni. La difesa di Law ha sottolineato che la sostanza era legale e che gli acquirenti avevano la volontà di suicidarsi, elementi che secondo due recenti sentenze della Corte d'Appello dell'Ontario e della Corte Suprema del Canada restringono la possibilità di condanna per omicidio.

Il caso solleva complesse questioni legali e morali riguardo alla responsabilità di chi fornisce mezzi per il suicidio, in un contesto in cui la salute mentale e la prevenzione del suicidio rimangono priorità pubbliche. Le indagini hanno rivelato che Law operava attraverso diversi siti web dal 2020, commercializzando il nitrito di sodio come sale per la cura delle carni, ma consapevole del suo uso per il suicidio.

Nonostante l'arresto, il dibattito sul confine tra aiuto al suicidio e omicidio rimane acceso, con esperti legali che sottolineano la necessità di una legislazione più chiara per affrontare le sfide poste dalle vendite online di sostanze letali. La sentenza di Law sarà pronunciata in una data successiva, mentre le famiglie delle vittime attendono giustizia in un caso che ha messo in luce le lacune normative nel commercio elettronico di prodotti pericolosi.

Il caso di Law è solo l'ultimo di una serie di incidenti che hanno portato le autorità canadesi a rafforzare i controlli sulle vendite online di sostanze chimiche, con l'obiettivo di prevenire tragedie simili in futuro





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