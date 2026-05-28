Kenya autorizza la struttura di quarantena USA per l'Ebola mentre l'OMS si reca in Congo

Il Kenya ha approvato la richiesta degli Stati Uniti di istituire una struttura di quarantena per l'Ebola nel paese africano. La notizia arriva mentre il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si reca in Congo per valutare la situazione dell'epidemia causata dal ceppo Bundibugyo. La struttura, che sarà gestita dal personale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti, sarà situata in una base aerea dell'aeronautica militare keniana nella regione di Laikipia, in Kenya. Tuttavia, il governo keniano aveva richiesto che la struttura fosse aperta a tutte le nazionalità, non solo ai cittadini americani. La creazione di questa struttura ha sollevato preoccupazioni da parte di alcuni esperti, che temono che potrebbe scoraggiare gli americani dal partecipare alla risposta all'epidemia. Intanto, l'OMS sta aumentando i test in Congo in collaborazione con l'organizzazione medica nazionale del paese. Tuttavia, il capo dell'Africa Centres for Disease Control and Prevention ha espresso preoccupazione per il calo dei fondi destinati alla risposta all'epidemia, che è passato da 500 milioni di dollari a circa 290 milioni. Inoltre, le restrizioni sui voli imposte da alcuni paesi occidentali stanno ostacolando le operazioni umanitarie nella regione.

Il Kenya ha approvato la richiesta degli Stati Uniti di istituire una struttura di quarantena per l' Ebola nel paese africano. La notizia arriva mentre il direttore generale dell' OMS , Tedros Adhanom Ghebreyesus, si reca in Congo per valutare la situazione dell'epidemia causata dal ceppo Bundibugyo .

La struttura, che sarà gestita dal personale del Servizio Sanitario Pubblico degli Stati Uniti, sarà situata in una base aerea dell'aeronautica militare keniana nella regione di Laikipia, in Kenya. Tuttavia, il governo keniano aveva richiesto che la struttura fosse aperta a tutte le nazionalità, non solo ai cittadini americani. La creazione di questa struttura ha sollevato preoccupazioni da parte di alcuni esperti, che temono che potrebbe scoraggiare gli americani dal partecipare alla risposta all'epidemia.

Intanto, l'OMS sta aumentando i test in Congo in collaborazione con l'organizzazione medica nazionale del paese. Tuttavia, il capo dell'Africa Centres for Disease Control and Prevention ha espresso preoccupazione per il calo dei fondi destinati alla risposta all'epidemia, che è passato da 500 milioni di dollari a circa 290 milioni.

Inoltre, le restrizioni sui voli imposte da alcuni paesi occidentali stanno ostacolando le operazioni umanitarie nella regione





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Kenya OMS Quarantena Congo Epidemia Bundibugyo Fondi Restrizioni Sui Voli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

World Health Organization mobilizes 4.7 tonnes of medical supplies to support Ebola-hit regions in CongoThe World Health Organization (WHO) has mobilized 4.7 tonnes of essential medical supplies and emergency kits to assist the affected regions in the Democratic Republic of Congo in response to the Ebola outbreak. The supplies are being transported from the Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi, Kenya.

Read more »

Focolaio di Ebola in Congo, l'Oms: 'Rischio epidemico molto alto, la situazione peggiora'L'Oms ha peggiorato la sua valutazione del rischio epidemico, da 'alto' a 'molto alto'. Tra poche settimane i Mondiali di calcio, la Fifa: 'Monitoriamo'

Read more »

OMS chiede cessate il fuoco in Congo orientale per contenere epidemia di EbolaIl capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto un'immediata cessazione delle ostilità nella Repubblica Democratica del Congo orientale per fermare la diffusione del ceppo Bundibugyo di Ebola, che ha già causato centinaia di morti e migliaia di sfollati.

Read more »

L'Oms: nella Repubblica Democratica del Congo una collisione catastrofica tra Ebola e conflittoGhebreyesus: 'Non esiste un vaccino nè una cura approvati per il virus' (ANSA)

Read more »