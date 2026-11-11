Kenya dichiara l'ultimo paziente Ebola dimesso e avvia ritmo di 42 giorni

Il Kenya ha dimesso l'ultimo ospite dell'Ebola, iniziando la countdown di 42 giorni per essere dichiarato libero dalla malattia. Il ministro della Salute Aden Duale ha confermato l'ultimazione del caso e le misure di quarantena verso la Repubblica Democratica del Congo.

Il Kenya ha dato il via al conteggio dei 42 giorni prima di potersi dichiarare libero dalla malattia Ebola. L'ultimo paziente è stato dimesso il 11 novembre, secondo il ministro della Salute Aden Duale, alla fine di un periodo di 36 ore di cura intensiva. La giornata segna la fine di un segno di allerta sanitaria che ha coinvolto l'intero paese da ottobre.

Dettaglio della situazione epidemiologica

Dal primo mese di ottobre il Kenya ha registrato nove casi di Ebola. L'episodio è iniziato con la morte di un uomo keniota proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, dove a maggio è stata dichiarata una grave epidemia. L'individuo è risultato positivo al virus e la sua morte ha penalizzato la comunità locale. Un altro paziente è deceduto successivamente, mentre sette altri sono guariti tra le tipiche poche regole di sopravvivenza del virus.

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Dalla data del 19 ottobre non sono intervenuti nuovi casi di contagio. Il Ministero della Salute ha espresso sollievo, affermando che i contatti con i casi confermati sono stati monitorati e, mercoledì, le ultime undici persone in quarantena sono state sciolte dal post.

Reazione e misure del governo keniota

Aden Duale ha confermato che ora i cittadini che arrivano dalla Repubblica Democratica del Congo dovranno sostenere una quarantena di 21 giorni. Questa misura è stata introdotta per interrompere la possibile trasmissione del virus, che si è dimostrato ancora vivo e orientato alla diffusione tra le popolazioni vicine.

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Il ministero ha inoltre invitato i cittadini e le autorità sanitarie locali a continuare la vigilanza, facendo sentire la necessità di mantenere le linee guida di sanificazione, le contromisure di protezione e la sorveglianza dei test diagnostici.

Confronto con l'epidemia più ampia del continente

L'evoluzione dell'epidemia di Ebola nel Kenya contrasta con quella del conflittante e in una situazione di emergenza sanitaria record nella Repubblica Democratica del Congo, dove si sono verificati oltre 11.000 casi confermati. L'epidemia nel Congo è la seconda più grande mai registrata su Africa, con un'ambivalente diffondersi geografica superiore a quella dell'Africa orientale, centrale e occidentale.

Il Kenya è l'unico paese a non aver riportato una reale escalation. È importante notare che l'epidemia in Zimbabwe, in DRC e in Equatore Azzurro sembra avere portato casi in piedi di calcolo, offettando un panorama di questa problematicà in merito alla paura del contagio.

Prossime tappe e monitoraggio della catena vaccinatoria sanitaria

L'avvio del conto alla rovescia di 42 giorni significa che il Kenya sarà in grado di dichiarare di essere libero dalla malattia entro il 26 dicembre. Il ministero ha richiesto che i cittadini che vivono in zona vengano monitorati con attenzione e siano indotti a partecipare a una campagna di vaccinazione nelle regioni ad alto rischio.

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Lo stabilimento di Lusaka ha spotlito la raccolta dei campioni sotile e predisponendo le indicatori convenzionali di valutazione. Il contatto con l'ombra sanitaria sarà necessario per garantire che l'unità di isolamento e cura della posizione superesca i confini del conflitto al momento d'individuazione di un nuovo caso di Ebola e la violazione di "Sexual Health" mediation e la storia temporale in Iraq e dal patrimonio. Inoltre, l'EMA ha reiterato che la cooperazione interstatale deviata, è in processo.