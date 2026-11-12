Kevin Costner Lancia Collezione Profumi Esclusiva

Kevin Costner, 71 anni, collabora con il19-69 per lanciare tre fragranze inedite ispirate alla sua vita, unendosi alla moglie Catharina nel lancio di questo nuovo marchio.

Kevin Costner, a 71 anni, ha ufficialmente fatto il grande salto dal grande schermo al mondo della profumeria di lusso, annunciando il lancio di una nuova collezione di tre fragranze. Il progetto rappresenta una delle prime avventure olfattive dell'attore, definito dagli addetti ai lavori come molto esigente quando si tratta di scegliere o creare profumi, unendo il suo fascino cinematografico a una passione per l'arte.

Il Ruolo Chiave di Helmut Newton

La genesi di questa partnership nasce da un incontro casuale ma destinato a cambiare le traiettorie professionali del protagonista. La svolta avviene durante le riprese del film Horizon, momento in cui Kevin Costner decide di fotografare un flacone di profumo per poi risalire al marchio proprietario. Tale indagine lo porta a scoprire il19-69, un brand indipendente di profumeria artistica che si distingue per il suo approccio unico.

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Collaborazione Creativa con la Moglie

Il nome del brand non è casuale, ma richiama direttamente l'anno di nascita del fondatore. Costner entra in un rapporto di amicizia profonda con il titolare, sfociando in una collaborazione creativa duratura. Il progetto vede coinvolta anche la moglie, Catharina, che lavora insieme al marito per selezionare e definire le note olfattive. La scelta è caduta su tre fragranze ad alto tasso di charme, personalizzate e rifinite nei dettagli.

Processo Artistico Biennale

La creazione della collezione non è avvenuta in tempi brevi, ma è nata da un lungo processo creativo di due anni. Per realizzare i prodotti, si è lavorato a stretto giro con artigiani e maestri profumieri provenienti da Scandinavia, Francia e Italia. Questa selezione internazionale mira a garantire una qualità eccellente e a riflettere l'approccio del marchio, che si distingue attraverso l'arte, la musica, il cinema e le controculture.

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Ispirazioni e Rilascio nel 2026

Il risultato di questa sinergia è una collezione di tre profumi che prende vita ufficialmente nel 2026. Ogni fragranza è profondamente ispirata alla vita, ai ricordi e all'immaginario personale di Kevin Costner. L'obiettivo è trasmettere la stessa carica emotiva e narrativa che ha reso celebre l'attore, portando sul mercato un prodotto che va oltre il semplice accessorio per diventare un'esperienza sensoriale completa.

Iconicità Fotografica del Progetto

L'immagine che accompagna il lancio delle fragranze è firmata dal leggendario fotografo Helmut Newton. La posa ritrae Kevin Costner in smoking, mentre tiene in mano un bicchiere di whisky. Questa immagine iconica sottolinea come lo charme olfattivo sia al centro della strategia di marketing. Il risultato finale promette di unire il prestigio della fotografia d'arte alla sofisticazione della profumeria artistica contemporanea.