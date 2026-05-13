Kevin Warsh, l'avvocato e banchiere sponsorizzato da Trump, si prepara a raccogliere il testimone di Jerome Powell alla Federal Reserve

L'avvocato e banchiere Kevin Warsh, sponsorizzato da Trump, si prepara a raccogliere il testimone di Jerome Powell alla guida della Banca centrale. Il Senato americano ha approvato la conferma di Warsh alla presidenza della Federal Reserve con un voto di 54 a 45, con un solo democratico che ha votato con la maggioranza repubblicana. La strada per Warsh appare in salita, poiché dovrà misurarsi con le richieste di Trump di taglio dei tassi e un'inflazione che si è ripresentata ad aprile, salendo ai massimi da maggio del 2023.

L'avvocato e banchiere Kevin Warsh , sponsorizzato da Trump , si prepara a raccogliere il testimone di Jerome Powell alla guida della Banca centrale. Il Senato americano ha approvato la conferma di Warsh alla presidenza della Fed eral Reserve con un voto di 54 a 45, con un solo democratico che ha votato con la maggioranza repubblicana.

La strada per Warsh appare in salita, poiché dovrà misurarsi con le richieste di Trump di taglio dei tassi e un'inflazione che si è ripresentata ad aprile, salendo ai massimi da maggio del 2023. Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, il dato ha superato il +3,3% di marzo e il +3,7% atteso. Warsh si trova dunque davanti una situazione che renderà molto difficile tagliare i tassi di interesse, come richiesto da Trump.

Anche le tariffe volute dal presidente sono state dichiarate 'illegali' dalla Corte per il commercio, con il tycoon che minaccia di alzare i dazi fino al 25% se l'accordo raggiunto lo scorso anno non diventasse operativo entro luglio. Intanto rimane aperto il contenzioso con l'Europa





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