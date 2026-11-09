KFC Cortina, Ghedina e istituzioni criticano il fast food ad alta quota

La proposta di aprire un KFC a Cortina d'Ampezzo scatenata polemiche. Kristian Ghedina e gli operatori locali difendono la tradizione culinaria alpina contro la standardizzazione.

L'apertura di un punto vendita della catena di fast food americana KFC a Cortina d'Ampezzo ha innescato un acceso dibattito pubblico, dividendo l'opinione tra sostenitori della modernizzazione e difensori delle tradizioni culinarie alpine. L'iniziativa, che prevede la vendita di pollo fritto a duemila metri di altitudine, è stata accolta con netta opposizione da figure di spicco del mondo dello sport e dell' economia locale, tra cui l'ex campione di sci e attuale pilota automobilistico Kristian Ghedina, che ha giudicato l'operazione come un insulto all'identità del territorio.

La posizione di Ghedina contro la standardizzazione

Kristian Ghedina ha espresso il suo disappunto affermando chiaramente che la montagna merita rispetto e che i visitatori che scelgono destinazioni come Cortina d'Ampezzo ricercano esperienze autentiche. Lo sportivo ha sottolineato che chi arriva in queste zone si aspetta di trovare il pastin, formaggi tipici e prodotti della tradizione, non menù globalizzati come il pollo fritto. Secondo Ghedina, lo sci è uno sport costoso e chi frequenta le piste ha generalmente la possibilità di permettersi di consumare nei rifugi tradizionali, valorizzando così il patrimonio enogastronomico locale invece di sostituire con offerte standardizzate.

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Impatto culturale e identità turistica

Oltre alla critica gastronomica, l'iniziativa solleva questioni più ampie riguardo all'identità culturale del turismo alpino. Kristian Ghedina ha evidenziato come la presenza di catene fast-food possa contribuire a un progressivo impoverimento culturale, trasformando luoghi unici in destinazioni generiche. L'ex atleta ha ricordato che l'esperienza della montagna è strettamente legata ai sapori autentici, alle baite storiche e alla capacità del turista di imparare a conoscere e rispettare la sensibilità dei luoghi. Il rischio, secondo la sua visione, è attirare un tipo di visitatore poco interessato alla cultura locale, privo della volontà di sperimentare le specialità regionali.

Reazioni delle istituzioni e del mondo dello spettacolo

La polemica non riguarda solo Cortina, ma si estende ad altre località turistiche e personalità del panorama nazionale. Rappresentanti di altre comunità, come quelle di Campiglio, hanno ammesso che notizie simili procurano imbarazzo perché non rispecchiano l'identità, la cultura e la storia dei rispettivi territori. Anche nel mondo dello spettacolo e dello sport emergono voci critiche verso le abitudini dei consumatori italiani, accusati di una mancanza di studio delle proprie radici. Si evidenzia come molti turisti preferiscano optare per il pollo fritto anziché scegliere opzioni locali come salame e vino fresco, ignorando così l'opportunità di un'esperienza culinaria più ricca e significativa.

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La difficoltà economica dei ristoranti locali

Nonostante le critiche morali e culturali, il settore della ristorazione in alta quota affronta sfide economiche concrete e difficili. I ristoratori del territorio hanno segnalato come trattorie e ristoranti faticano a mantenere l'apertura a causa di margini di profitto in forte diminuzione. Alcuni operatori, pur nutriendo sentimenti affettivi verso i rifugi tradizionali, non sono sorpresi dal successo potenziale di modelli commerciali efficienti come quello di KFC. La commentatrice Lenanie ha sottolineato che i tempi non sono facili per le attività storiche, e la concorrenza da parte di marchi internazionali rappresenta una pressione reale per la sopravvivenza delle imprese locali.

Prospettive future e bilancia commerciale

La situazione attuale evidenzia una contrapposizione tra la tutela del patrimonio culturale e le esigenze di adattamento del mercato turistico moderno. Da un lato, c'è la richiesta di preservare l'autenticità dei luoghi e di educare il visitatore al rispetto delle tradizioni; dall'altro, la necessità economica di attrarre nuovi target, specialmente tra i giovani, e garantire la redditività delle attività commerciali. L'apertura di un fast-food a duemila metri di altitudine diventa quindi il simbolo di questa tensione. La comunità locale e le istituzioni saranno chiamate a trovare un equilibrio che permetta di valorizzare il territorio senza snaturarne l'identità, affrontando al contempo le difficoltà economiche che minacciano la continuità delle tradizionali attività di accoglienza alpina.