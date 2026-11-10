Kfc in Italia: aperto il primo ristorante in quota a Cortina e Madonna di Campiglio

Kfc inaugura i primi Quick Service Restaurant sulle piste da sci italiane a Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo il 5 dicembre.

La catena di fast food Kfc ha effettuato il suo ingresso storico nelle stazioni sciistiche italiane, aprendo due nuovi locali direttamente sulle piste. Le strutture operano come Quick Service Restaurant e sono situate a Madonna di Campiglio in provincia di Trento e a Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno. Questo evento segna la prima volta in cui un ristorante di questo tipo gestisce le sue operazioni direttamente sulla neve, segnando un cambiamento significativo nel panorama della ristorazione alpina.

La partnership con Super G e l'inaugurazione

Le due aperture sono state rese possibili grazie a una specifica collaborazione tra il marchio globale di fast food e Super G. Super G è un brand di hospitality specializzato che è noto soprattutto per la sua formula di servizio dopo gli sport invernali, comunemente definita après-ski. Il lancio delle attività è Scheduled per il 5 dicembre, un giorno che segna l'inizio ufficiale delle operazioni in alta quota per entrambi i locali. Questa mossa strategica mira a intercettare le esigenze di una clientela che sta diventando sempre più diversificata e internazionale.

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Le polemiche di Kristian Ghedina

L'arrivo di Kfc ha immediatamente scatenato un acceso dibattito e numerose polemiche tra il pubblico e gli esperti del settore. Kristian Ghedina, ex campione dello sci originario di Cortina d'Ampezzo, è risultato tra i critici più vocali e arrabbiati riguardo a questa decisione commerciale. Ghedina ha dichiarato al Corriere della Sera che i visitatori che arrivano in montagna, e specificamente a Cortina, cercano prodotti tradizionali come il pastin e il formaggio tipico della zona. Secondo l'ex atleta, non è probabile che questa fascia di clientela cerchi pollo fritto durante la loro permanenza nelle località alpine.

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Il menu e la reazione dell'ex campione

Nonostante le critiche, i nuovi punti vendita offrono un menu che include tender croccanti, alette di pollo piccanti, panini, contorni e secchielli di pollo. Per la celebre figura discesista, nota anche per la sua famosa spaccata a Kitzbühel nel 2004, questo tipo di offerta gastronomica non è stato accettato positivamente. La presenza di questi alimenti processati in alta quota è vista da molti come una violazione della tradizione culinaria locale. La reazione di Ghedina riflette un timore diffuso tra i puristi della tradizione alimentare montana riguardo alla standardizzazione dei gusti.

Obiettivi commerciali e impatto futuro

L'obiettivo dichiarato di questa espansione è quello di rispondere direttamente alle nuove abitudini dei frequentatori della montagna. I gestori intendono servire una clientela che non si limita più agli appassionati tradizionali, ma include un pubblico globale con esigenze diverse. L'introduzione di questi servizi in location prestigiose come Cortina e Madonna di Campiglio potrebbe influenzare le future strategie di hospitality nel settore turistico invernale. Le operazioni sono attive da sabato 5 dicembre e monitoreranno l'accoglienza del mercato per valutare la sostenibilità di questa nuova formula commerciale.