Kfc in Italia sulle piste da sci a Madonna di Campiglio e Cortina

Kfc approcca le Alpi con due ristoranti in quota a Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo dal 5 dicembre 2026. Ecco i dettagli e i menu.

Il colosso della ristorazione veloce Kfc sta trasformando il panorama dello skien in Italia con un'iniziativa senza precedenti. Per la prima volta nella storia nazionale, un Quick Service Restaurant di questo livello aprirà direttamente sulla neve italiana. Le due nuove strutture, gestite in autonomia dal brand americano, faranno la loro comparsa a Madonna di Campiglio in provincia di Trento e a Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.

Le date di apertura sono state confermate con precisione per il 5 dicembre 2026. Questa scelta strategica mira a intercettare un turismo sempre più variegato e internazionale, adattandosi alle nuove abitudini dei viaggiatori moderni. La collaborazione è stata siglata con Super G, un operatore di hospitality in alta quota famoso per i suoi Mountain Club e per le sue proposte après-ski di successo.

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Dettagli Operativi e Posizionamento Geografico

A Madonna di Campiglio, situata a un'altitudine di 1.700 metri, il nuovo punto vendita sorgerà nell'area di Piana di Nambino. La struttura sarà posizionata accanto al locale già esistente Meraviglioso Campiglio, integrandosi perfettamente nel tessuto commerciale locale. Questo location offre una visibilità elevata e un accesso facilitato per gli sciatori che frequentano l'area.

Nella celebre località di Cortina d'Ampezzo, che si trova a 2.123 metri, la nuova apertura avrà sede nell'area di Monte Faloria-Cristallo. L'insegna farà parte del complesso Faloria Mountain Club, garantendo agli ospiti una terrazza panoramica e ampie vetrate rivolte direttamente verso il comprensorio sciistico. Questa scelta architettonica mira a massimizzare l'esperienza visiva per i clienti.

Entrambe le strutture resteranno operative fino alla fine della stagione invernale, confermando un impegno a lungo termine in queste location prestigiose. Gli orari di apertura saranno rigorosamente rispettati per ottimizzare il servizio durante le ore di punta. Dal lunedì al giovedì le porte saranno aperte dalle 12 alle 17, permettendo un servizio efficiente nel pomeriggio.

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Nel weekend, l'attività si estenderà per accogliere la maggiore affluenza. Venerdì, sabato e domenica il punto vendita resterà aperto dalle 12 alle 19.30. Questa proroga oraria è stata calcolata per soddisfare la domanda di pasti e spuntini nel tardo pomeriggio, quando gli sciatori terminano le loro discese giornaliere.

Strategia di Brand e Posizionamento Commerciale

La direzione marketing di Kfc Italia ha dichiarato con forza che questo progetto incarna l'evoluzione del marchio nel mercato globale. Marzia Farè, chief marketing officer di Kfc Italia, ha spiegato che l'obiettivo è continuare a sorprendere i consumatori raggiungendo luoghi inaspettati. Mantenere l'identità unica del brand è la priorità assoluta, anche in contesti insoliti come le vette alpine.

Il target principale rimane la Generazione Z, un pubblico estremamente fedele che ha contribuito alla popolarità recente del fast food. Tuttavia, l'azienda vuole ampliare la sua community includendo giovani famiglie e appassionati di montagna. L'alta quota offre un formato nuovo che rafforza il posizionamento premium del brand, distanziandosi dalla semplice ristorazione veloce.

Kfc si configura come un trend setter capace di anticipare le tendenze non solo nel cibo ma anche nelle occasioni di consumo. Portare il pollo sulle piste da sci è un gesto simbolico che mantiene la stessa qualità dei ristoranti tradizionali. Cambia esclusivamente l'esperienza del cliente, non il prodotto o gli standard di servizio offerti dal marchio.

Offerta Gastronomica e Standard di Qualità

Il menu proposto in quota includerà una selezione accurata dei prodotti più iconici del brand americano. Tra le voci principali spiccano i Tender Crispy, le Alette Piccanti, panini saporiti, contorni freschi e i famosi Bucket. Questa gamma garantisce che i clienti trovino le loro preferenze abituali anche a oltre duemila metri di altitudine.

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La preparazione segue rigorosamente gli stessi standard dei ristoranti tradizionali terrestri per garantire sicurezza e gusto. I filetti di pollo utilizzati sono interi, mai macinati o ricomposti artificialmente. Vengono impanati a mano e fritti al momento dell'ordine, assicurando una freschezza ottimale e una texture croccante.

Gli spazi interni ed esterni saranno integrati nell'identità visiva dei Mountain Club di Super G. Saranno installate aree dedicate con arredi specifici che richiamano l'ambiente alpino. Anche i canali social e i contenuti digitali di Super G collaboreranno alla promozione di questi eventi culinari in quota.

Piano di Crescita e Obiettivi Economici

Andrea Baccuini, founder di Super G, ha sottolineato come l'ospitalità debba interpretare la pluralità dei pubblici moderni. La collaborazione con Kfc si inserisce nel percorso di avvicinare persone con interessi diversi attraverso il cibo. Un marchio internazionale come quello americano entra nell'offerta dei Mountain Club ampliando le possibilità di fruizione per gli ospiti.

Questa partnership contribuisce a un progetto condiviso che arricchisce le proposte e ne rafforza l'identità complessiva. Il valore riconosciuto a questa alleanza risiede nella capacità di creare nuove occasioni di incontro e scambio culturale. È un modello di business innovativo che unisce tradizione e modernità.

Le due aperture rientrano pienamente nel piano di crescita 2026 di Kfc Italia, che punta a un'espansione aggressiva. L'obiettivo è raggiungere 185 ristoranti entro la fine dell'anno in corso. Questa crescita operativa deve tradursi in un incremento dei ricavi del 22% rispetto al 2025.

Oltre agli aspetti finanziari, il piano prevede la creazione di oltre 800 nuovi posti di lavoro. Si prevede una crescita attesa dei clienti del 20%, indicando una forte fiducia nelle potenzialità del mercato. Questa iniziativa rappresenta un test strategico per future espansioni in settori non convenzionali.