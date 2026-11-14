Kharkiv sotto attacco: civile senza elettricità e rassegnazione alla guerra

Kharkiv affronta il quinto inverno di guerra. Missili, blackout e prezzi del gasolio a 110 grivnie al litro. I cittadini rifiutano le trattative con Putin.

Kharkiv si prepara ad affrontare il quinto inverno consecutivo di conflitto, segnato da una persistente mancanza di elettricità e da una profonda rassegnazione tra la popolazione civile. L'offensiva dei missili russi ha continuato a colpire le infrastrutture fondamentali, lasciando la città al buio e al freddo mentre le trattative diplomatiche sembrano lontane anni luce dalla realtà quotidiana dei residenti.

Attacco a Saltivskyi e crisi energetica

Il distretto di Saltivskyi di Kharkiv è stato recentemente colpito da una pesante offensiva di missili e droni, un evento che ha ucciso almeno due persone e aggiunto ulteriore pressione a una zona dove le infrastrutture sono già state gravemente danneggiate. Mykhailo, un residente russofono di 63 anni che vive a una ventina di minuti di auto dalla zona colpita, ha espresso un profondo scetticismo verso le prospettive di pace. Ha affermato che la fine della guerra dipende da chi l'ha iniziata, sottolineando come il presidente russo Vladimir Putin non sembri intenzionato a fermarsi. Mykhailo non nutre ottimismo per soluzioni impossibili e ha notato che, a differenza di molti concittadini che non parlano più russo dal 24 febbraio 2022, la situazione attuale richiede una resilienza estrema.

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Costi proibitivi e adattamento forato

La vita quotidiana è diventata un lusso accessibile a pochi a causa dei prezzi esplosivi dei combustibili. Il gasolio, che fino a qualche mese fa costava 50 grivnie ucraine al litro, ora è balzato a 110 grivnie al litro. Questa impennata dei costi rende la guida non solo pericolosa ma economicamente insostenibile per la maggior parte dei residenti. La città si sta adattando a questa nuova normalità, con la popolazione che ha perso l'abitudine di rifugiarsi costantemente nelle metro. Olha Bondarenko, una commessa di 30 anni in un negozio di generi alimentari, ha raccontato che l'ultima volta che si sono recati nel rifugio della metropolitana è stato circa un mese fa, allora c'erano al massimo una ventina di persone. Oggi, nessuno va più, poiché la gente si è abituata alle esplosioni che si susseguono al ritmo di cinque, sei o dieci a notte.

Reazione pubblica alle proposte diplomatiche

Le notizie provenienti dai vertici internazionali sembrano una eco lontana, coperta dagli allarmi quotidiani. Le voci di un possibile accordo che prevede l'adesione all'Unione Europea per l'Ucraina in cambio della cessione di territori alla Russia hanno lasciato freddissima la popolazione locale. La pace non è praticamente attesa da nessuno degli abitanti contattati. Olha Bondarenko ha aggiunto che piegarsi a Mosca dopo tutti i sacrifici fatti sarebbe considerato una beffa. Paradossalmente, il prolungarsi dei bombardamenti ha vaccinato la popolazione anziché piegarla. Le aspettative minime si concentrano su un significativo scambio di prigionieri, che se confermato sarebbe già considerato un buon risultato dalla comunità internazionale e locale.

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Impatto sull'istruzione e sulla vita domestica

L'assenza di elettricità ha avuto un impatto devastante sulla vita domestica e sull'istruzione. Non essendoci più neppure una centrale termica intatta, molti edifici sono senza riscaldamento. Il Comune di Kharkiv sta organizzando una rete di piccoli reattori modulari e ha allestito oltre 100 punti di resistenza dove le persone possono andare a riscaldarsi, bere bevande calde e ricaricare i cellulari. Tuttavia, quando le temperature scenderanno sensibilmente sotto lo zero, la situazione diventerà critica. La routine dei bambini è stata completamente stravolta; la scuola come la conoscevamo non esiste più. Le classi adottano un sistema di didattica a singhiozzo, con una settimana a scuola e due collegati da casa. I bambini, anche i più piccoli, devono avere il cellulare per monitorare gli allarmi attraverso le app e seguire le lezioni.

Prospettive future e resistenza civile

Artem K., un funzionario pubblico appena tornato a Kyiv da Odessa, osserva che è meglio un negoziato rispetto a un bombardamento, anche se non si aspettano risultati immediati. Ha notato che l'Europa ha imposto la sua presenza, offrendo un senso di supporto esterno. Artem ha ammesso di essere scoraggiato quest'anno e di aver voluto mandare al sicuro la moglie e i suoi figli di 9 e 11 anni. Sua moglie, tuttavia, ha rifiutato di lasciare la città, affermando che quando arriverà la pace, la troverà dov'è sempre stata. Per ora, la popolazione ignora le proposte di resa, non per eroismo ma per senso pratico, continuando a vivere, consumare e guidare nonostante il carburante proibitivo e il traffico costante.