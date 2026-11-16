Le forze russe hanno colpito i ponti Nord e Sud a Kiev. Il sindaco Klitschko conferma le esplosioni e l'intervento della difesa aerea durante l'offensiva del 16 novembre.

Le forze armate russe hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro la capitale ucraina il 16 novembre, colpendo in modo mirato le infrastrutture di trasporto chiave che attraversano il fiume Dnipro. Secondo quanto affermato dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, le esplosioni si sono verificate nelle ultime ore di lunedì, segnando un escalation significativa nella pressione militare sulla città.

Klitschko Conferma Attacchi ai Ponti Urbani

Vitali Klitschko ha annunciato ufficialmente via Telegram che i ponti Nord e Sud della capitale sono stati colpiti dalle truppe russe nelle prime ore del 17 novembre. Il sindaco ha specificato che, secondo le informazioni preliminari disponibili in quel momento, gli obiettivi strategici erano esattamente queste due strutture vitali per la mobilità urbana e la resilienza economica della metropoli.

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La conferma arriva a seguito delle segnalazioni raccolte dai testimoni oculari di Reuters, che hanno riferito di una serie di forti esplosioni udibili in tutta l'area metropolitana. Le immagini e le testimonianze raccolte sul campo suggeriscono che l'impatto è stato localizzato e preciso, mirando a interrompere le linee di comunicazione essenziali per la gestione dell'emergenza e la vita dei cittadini.

Risposta della Difesa Aerea e Allarmi del Presidente

Il sindaco ha aggiunto che le unità della difesa aerea ucraina erano pienamente operative nella città durante i momenti critici del raid aereo. La prontezza del sistema difensivo è stata messa alla prova da questa nuova ondata di offensiva, che ha richiesto un coordinamento rapido per limitare i danni collaterali e garantire la sicurezza della popolazione civile presente nelle zone limitrofe alle infrastrutture colpite.

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La minaccia non è stata una sorpresa totale, poiché il presidente Volodymyr Zelenskiy aveva già fornito avvisi tempestivi alla nazione nelle prime ore di lunedì. Secondo le dichiarazioni del capo dello Stato, i servizi di intelligence ucraini avevano intercettato piani militari russi che prevedevano attacchi programmati specificamente per la sera di lunedì e per l'intera durata della giornata di martedì.

Storia Recente di Offese contro le Infrastrutture Fluviali

Questi eventi si inseriscono in una serie più ampia di aggressioni mirate alle infrastrutture civili e strategiche che attraversano il fiume. Le forze russe hanno già sferrato attacchi precedenti contro i ponti che collegano le rive del Dnipro all'inizio del mese corrente e durante il mese di ottobre, dimostrando una strategia ripetuta di logoramento.

L'obiettivo militare di colpire ripetutamente questi collegamenti sembra essere quello di isolare le diverse parti della capitale e complicare le operazioni di soccorso e rifornimento. La distruzione o il danneggiamento di tali ponti rappresenta un colpo significativo alla capacità di resistenza urbana e alla coesione sociale della città sotto assedio.

Impatto Operativo e Prospettive Future

L'impatto immediato di questi attacchi include la potenziale interruzione del traffico veicolare e pedonale tra le due sponde del fiume. La ricostruzione o la messa in sicurezza delle strutture danneggiate richiederà interventi tecnici complessi e coordinati con i team di emergenza civili.

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La comunità internazionale e le autorità locali stanno monitorando da vicino l'evolversi della situazione, mentre la popolazione civile si prepara a ulteriori possibili aggressioni durante il periodo di martedì, come previsto dagli avvisi del governo ucraino. La resistenza di Kiev continua a essere un punto focal della guerra, con le infrastrutture civili al centro del campo di battaglia moderno.